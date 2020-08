Elisa Carrió: "Cristina Kirchner está perdiendo la batalla"

Elisa Carrió volvió esta semana a referirse al contexto político que vive el país y aseguró que "la batalla la está perdiendo" la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner contra el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, quien, según el kirchnerismo, debería ser sometido a 12 juicios políticos.

"La batalla la está perdiendo Cristina Kirchner, con lo cual va a ser todavía más brutal todos estos meses. Pero hay que llevar tranquilidad, hay que defender a las instituciones y al Parlamento", aseveró la líder de la Coalición Cívica - ARI en un mensaje de voz a los legisladores de su espacio político. Además, se refirió a la medida que tomó Alberto Fernández al prohibir los encuentros sociales mediante un DNU.

"Lo que más me preocupa es que nadie se da cuenta, a seis meses, del decreto de necesidad y urgencia que dictó el Presidente que tiene normas penales represivas para el derecho de reunión. Esto es un estado de sitio de hecho. Hoy no lo ven, no lo aplican, pero cuando esto sea grave lo van a aplicar", expresó en el mensaje, según consignó este lunes 10 de agosto el canal de noticias TN.

Por otro lado, la integrante de la alianza Cambiemos le manifestó a los legisladores: "Para que lo tengamos claro, en el análisis político hay un error garrafal. La teoría binaria, la lógica del partido de fútbol no existe y menos en una situación que tiene complicaciones institucionales, económicas y sociales, es decir que lo que se aplica es la teoría de la complejidad".

Y en este sentido recalcó que "cuando vos tenés la teoría de la complejidad, nunca hay dos posiciones. No es compatible la inflexibiliad con la flexibilidad. ¿En qué tenemos que ser inflexibles? Esta es la posición de la Coalición Cívica y por eso estamos entre los excesivamente moderados y los radicalizados".

Carrió descartó también volver a ocupar un cargo político. "Ustedes saben que siempre estoy trabajando, que soy su asesora, no quiero que me metan en candidaturas pero tampoco quiero que los devalúen a ustedes, porque son los diputados más formados que tiene la nación", dijo, y concluyó: "Tengan fe porque van a ser reconocidos. Les agradezco su valentía, y que sigan la línea histórica del ARI y la Coalición Cívica".

