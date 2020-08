JXC, con Macri desde París, criticó la cuarentena de Kicillof y las sesiones virtuales

Fue una de las reuniones más largas: más de una hora y media de Zoom entre los principales dirigentes de Juntos por el Cambio, incluido el ex presidente Mauricio Macri – desde Francia – hoy por la mañana. Se trata de la mesa nacional del frente opositor que comenzó a reunirse todos los lunes.

En un clima distendido, hubo amplia coincidencia en criticar la extensión del aislamiento social y obligatorio y una preocupación sobre la marcha de la economía. Se habló de generar ámbitos de políticas para que todos los trabajadores puedan retomar sus actividades sin usar el transporte público, y se trató la reforma judicial, donde se acordó sostener el rechazo y las críticas tanto a la ampliación de la Corte Suprema como a los cambios en la Procuración, en particular el intento del oficialismo de desplazar a su titular, Eduardo Casal.

“Más allá de algunas cosas que se dicen resaltamos el fuerte compromiso de la unidad del espacio”, plantearon en el frente opositor. En especial: varios de ellos estaban molestos con los medios de comunicación que vienen resaltando las diferencias internas que muchos de ellos tienen. Por ello, desde hoy se propusieron tres voceros por cada encuentro. En particular la queja compartida: que en muchas ocasiones los temas evaluados y difundidos quedan desatendidos por las internas o los cruces entre dirigentes.

Cómo acceder a los datos de la Ciudad de Buenos Aires sobre la pandemia

Además de Macri, participaron Horacio Rodriguez Larreta y María Eugenia Vidal; la presidenta del PRO, Patricia Bullrich; el jefe del bloque de Diputados, Cristián Ritondo y el senador del PRO Humberto Schiavoni. Por la Coalición Cívica, su presidente, Maximiliano Ferraro, el jefe del bloque de Diputados, Juan Manuel López y la diputada provincial, Maricel Etchecoin. Y por la UCR, su titular a nivel nacional, Alfredo Cornejo, el jefe del interbloque de Diputados, Mario Negri y los senadores Martin Lousteau y Luis Naidenoff.

“Hay una continuidad y sistematicidad en las reuniones y nos permite discutir más temas y cómo se toman las decisiones. Esto nos fortalece”, le dijo Bullrich a PERFIL tras el encuentro virtual.

En otro tramo del Zoom, se coincidió en que los índices delictivos vienen en aumento y que la inseguridad pasará a ser un tema central de la agenda pública en los próximos meses. Bullrich y Ritondo, quienes se ocuparon del tema en Nación y Provincia de Buenos Aires, respectivamente, sostuvieron esa hipótesis.

También llovieron las críticas a la cuarentena, tal como se sigue planteando, en especial, desde la Gobernación bonaerense. “Es insostenible”, apuntó Cornejo en diálogo con PERFIL. La ex ministra de Seguridad y titular del PRO nacional coincidió: “La cuarentena ya no da más. El Gobierno de la Ciudad tuvo una actitud distinta que la Provincia de Buenos Aires”.

La economía también se coló en el encuentro. Hubo también coincidencia sobre las consecuencias nefastas de la post pandemia: la mayoría de los indicadores no serán nada buenos. En ese sentido, se habló de buscar mecanismos para que, sin usar el transporte público por ser foco de contagios masivos, los empleados puedan volver a sus trabajos.

La Ciudad ante el aumento de casos: "El coronavirus vino para quedarse"

Por otro lado, la actividad en el Congreso fue uno de los ejes centrales: en particular, el avance en la reforma judicial y la agenda que, según explicaron los senadores Schiavoni (PRO) y Naidenoff (UCR). En este sentido, ambos dejaron explícita su preocupación por lo que consideraron un “atropello institucional” en el caso de la Justicia. En este sentido, Cornejo expresó: “Creemos que lo de Cristina Kirchner viene firme, no muestra afán de frenar en nada”.

Además, se habló de trabajar en una mayor coordinación entre los bloques de Diputados y Senado. Es que, por caso, la Ley de Teletrabajo mostró un sector de interbloque votando a favor en la Cámara Baja y un rechazo en la Cámara Alta. O pedidos de modificación en el Senado de la ampliación presupuestaria que acordó Juntos por el Cambio en Diputados.

En cuanto a la Cámara Baja, en la cumbre virtual también se decidió que no avancen las reuniones virtuales que no estén consensuadas previamente. “Nos pueden meter temas que no queremos”, sintetizó Bullrich.

Por su lado, Macri habló de la mayoría de los temas y continuó con sus planteos sobre la necesidad de pensar la post pandemia y la reactivación de la economía.

ES/MC