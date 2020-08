La reforma judicial de debate, por estos días, en el Senado. Al momento de la votación, el Frente de Todos tiene los números suficientes para que la iniciativa pase a la Cámara de Diputados. Allí será una tarea difícil la que tendrán el presidente del recinto, Sergio Massa y el titular del bloque, Máximo Kirchner. Sobre todo porque distintos bloques, más allá de Juntos por el Cambio que rechazó de plano la iniciativa, advirtieron que buscarán establecer modificaciones a la iniciativa del Poder Ejecutivo. Entre ellos, está el bloque de 8 legisladores que comanda José Luis Ramón. En diálogo con PERFIL, el mendocino habló de esta reforma; la pandemia; las fallas del Gobierno nacional y las sesiones virtuales en Diputados.



Perfil.com: - ¿Cómo ve al Gobierno nacional?



José Luis Ramón: - Con un alto grado de responsabilidad. Haber adoptado la posición de cuidar a la población y establecer la cuarentena fue importante. Argentina es el país más atinado del cono sur. Y se nota en las consecuencias que uno observa en Chile y Brasil. Las decisiones que tomaron fueron de mucha cautela. Y también la de todos los opositores de haberlo acompañado. Ahí quedó demostrada la responsabilidad del sistema político.



- ¿Y más allá de la pandemia?



- Nosotros marcamos cuestiones. Tuve tres oportunidades de estar reunido con el Presidente Alberto Fernández y le comenté que con la aparición de estos nuevos excluidos, los independientes y monotributistas, hay cosas que el Gobierno no actuó en consecuencia. En materia de conectividad dejaron que las empresas de telecomunicaciones no tengan un piso de contraprestación de servicio y un techo en el valor de la tarifa. Con los servicios de luz, gas, no marcó la diferencia. En Mendoza, mi provincia, retiran el medidor a este sector que no está dentro de la tarifa social. Otro aspecto es la falta de control a entidades financieras que establecieron un sistema de ganancia con el sobreendeudamiento de las familias. Le pedimos al titular del BCRA (Miguel Pesce) explicaciones para no cobrar tarjeta de crédito con porcentaje importante de interés. Y por último, durante la pandemia no todos pierden, sino que hay empresas que se hacen multimillonarias. Las plataformas como Mercado Libre y todos aquellos como sistema esencial de alimentos, limpieza y aseo personal. Generan fortunas y el gobierno no prevé un control del abuso.



- Que plantean que hay que hacer.



- Empoderar a las asociaciones de consumidores. Deben funcionar con un sistema constitucional para poder controlar la competencia, la lealtad comercial. Un ejemplo muy concreto, aún no se reglamentó la Ley de góndolas. Eso es una deuda muy fuerte con el consumidor.



- ¿Está mal que una empresa gane plata durante la pandemia?



- No está mal eso. Pero si que lo hagan aprovechándose de una situación extrema. La economía debe funcionar de una manera donde todos puedan ganar. Cuando se produzca un sistema donde ganan pocos está mal por parte del Gobierno. Se permite la concentración económica. En el caso de los combustibles, ahora se presiona para aumentar los precios. La telefonía quiere aumentar un 8 por ciento. Eso no puede ocurrir. Sino que vayan a paritarias para aumentar los ingresos de los trabajadores.



- ¿Qué piensan en su espacio de la reforma judicial? El bloque de legisladores que integra será crucial para la votación.



- Son varios temas. No es uno solo. El sistema de la justicia federal es deplorable. En medio hay un punto mediático, que es lo que se habla de la cantidad de integrantes de la Corte Suprema. No se puede aumentar. Cada vez que se buscó aumentar fue para controlarla. En ese aspecto, si bien no está en discusión en el proyecto porque es una agenda de Juntos por el Cambio, creemos que tendrá fuerte oposición desde nuestra fuerza. Luego hay dos puntos más: En primer lugar la centralización de la Justicia federal en la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto prevé la federalización. En eso estamos de acuerdo. La Justicia federal está lejos de las necesidades de la gente. Vamos a discutir todo en la Cámara de Diputados. Tiene que haber una modificación de la Justicia Federal.



- Entonces ustedes darán el debate.



- Pero claro. Es fundamental. Queremos que la Justicia llegue a los ciudadanos comunes.



- ¿Ya hubo contacto con Sergio Massa y Máximo Kirchner?



- Todavía no.



- ¿Y desde el Senado? El lunes la legisladora María de los Ángeles Sacnun adelantó que aceptarán modificaciones al proyecto.



- Tampoco nos llamaron. Pero lo cierto es que tenemos que esperar a que la iniciativa llegue a Diputados. Con nosotros van a tener problemas. Queremos lograr muchos cambios en el proyecto original. Lo estamos estudiando para tener propuestas. No van a venir con el caballo del comisario. Vamos a proponer modificaciones muy claras. La república necesita una Justicia independiente.



- Juntos por el Cambio plantea que se trata de un plan de impunidad que busca Cristina Fernández de Kirchner.



- Ellos buscan contraponerse para marcar que son una oposición áspera. Con marcar que uno es oposición es suficiente. Porque se necesitan acuerdos entre todos. Tenemos una diferencia sustancial con esa parte de la oposición que es muy numerosa.



- ¿Cree que se puede sesionar de esta manera un proyecto de reforma judicial?



- Si. Es más, creo que se debe sesionar de esta manera. En estos días con Alma Sapag para que el protocolo no siga dependiendo del capricho de JXC que cada vez q termina el acuerdo hay dudas. La Cámara tiene que sesionar. Quedó demostrado y es posible.

FeL