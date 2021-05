Este viernes se conocerá el veredicto del caso Chocobar

Mañana se sabrá el veredicto para Chocobar, el policía bonaerense acusado de matar a balazos a un delincuente que atacó a puñaladas a un turista estadounidense en 2017 en La Boca. Su defensa solicitó la absolución, la querella pidió prisión perpetua y la fiscalía prisión por tres años.

"Yo actué como tenía que actuar, como a mí me enseñaron, y siempre respetando los valores que me inculcó mi familia", dijo Chocobar. "No me arrepiento de nada porque mi único motivo fue salvar una vida, cuidar una persona, un ciudadano, sin conocerlo", añadió.

El abogado Fernando Soto sostuvo que su cliente "cumplió con su deber". También insistió en que el delincuente lo atacó y que Chocobar actuó en “legítima defensa”.

Se realizó una reconstrucción cinematográfica del hecho, el cual se presentó en su defensa frente a los jueces, tiene una duración de más o menos dos minutos y de esta manera se intentó demostrar su inocencia, que actuó como debía hacerlo y se pidió su absolución.