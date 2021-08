"Colchonazo" en la Plaza de Mayo en solidaridad con las personas en situación de calle

En Plaza de Mayo se llevó a cabo un "colchonazo", este jueves 19, para visibilizar demandas y conmemorar el Día de las Luchas por la Gente en Situación de Calle de Latinoamérica y el Caribe.

La protesta comenzó cerca de las 16 horas. Se desplegaron los colchones en la Plaza y se realizó, entre otras cosas, una radio abierta.

Claudio López es referente de la Fundación Construyendo Sueños de Quitilipi, Chaco y habló con RePerfilAr: "Vinimos el lunes porque estamos por trabajo, viviendas y tierras, para producir de verdad". "No tenemos solución en el Chaco, no tenemos ayuda, recibimos represiones, el abandono de persona que hacen acá en Nación es notable" y remarcó que la policía "no tenía intención" de dejar que armaran sus carpas.

"Necesitamos carretillas de madera, no de chapa", remarcó López y añadió: "La funcionaria debería preguntar qué necesita el trabajador para poder trabajar, vinimos hasta acá porque necesitamos trabajo de verdad".

Asimismo, aseguró que en la "Fundación Construyendo Sueños tenemos problemas con el agua". Se trata de "un derecho muy básico, necesario, no tenemos, no nos ayudan, pasamos, pedidos, no nos ayudan con algo muy importante como es el agua".

La movilización fue convocada por las entidades nucleadas en la Coordinadora Desde Abajo, integrada por: MTD Aníbal Verón, Proyecto 7, CIBA y Asambleas Populares Tierra, Vivienda y Trabajo.