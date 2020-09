Dirigente del gremio de la Bonaerense: "Berni encaja dentro de lo que necesita el común denominador de los policías"

En comunicación con RePerfilAr, Nicolás Masi, Secretario General del gremio de la Policía Bonaerense dijo que los policías no se sentían respaldados por la política. Además, afirmó que es una problemática que viene de muchos años atrás, y no solo de los últimos cuatro años.

“En la época de Scioli ocurrió algo similar que fue el movimiento generalizado de toda la policía que pidieron reclamo salarial y fue en el 2013. Las situaciones vienen generandose por la falta de comprensión de la tarea que realiza el policía y de la falta de atención en su reclamo, tanto de la cúpula como del poder político de turno", dijo.

"No es un color político o el otro, para nosotros es todo un solo problema que es la falta de atención de la problemática de los policías. La problemática de la policía es porque no tienen un órgano donde poder canalizar sus reclamos, que no sean sancionados y por eso nosotros decimos e insistimos en la falta de sindicato”, agregó.

El dirigente dijo sobre la relación entre Ministerio y la Bonaerense que “el perfil del Ministro Berni encaja dentro de lo que necesita el común denominador de los policías. El común denominador de los policías no se siente muchas veces respaldado por la política, por el poder político. El hecho de que Berni sea operativo y que salga a la calle a acompañar la llegada de los policías es un poco llamativo para la gente pero para el policía, en líneas generales, era un respaldo. Ahora si es bueno o malo para la gestión, eso lo tienen que determinar el Gobernador y sus asesores. Nosotros creemos que no era malo el hecho de acompañar a los policías en los procedimientos, porque es una manera de estar respaldado el policía en la calle”.

Con respecto al anuncio del viernes sobre las negociaciones del aumento salarial, Masi dijo que ellos “no piden el 50%, nosotros pedimos la equiparación del sueldo con la Policía mejor paga del país que en este momento es la Policía de la Ciudad. Un policía recién ingresante gana 60 mil pesos. Un promedio de 35% que es la compensación de lo que dejó en el tintero en el Gobierno anterior sería compensar lo que pasó pero no estaríamos ganando lo que realmente queremos que son los 60 mil pesos de equiparación con la Policía mejor paga del país. Porque aparte la Policía de la Ciudad trabaja seis horas y la Policía de la Provincia de Buenos Aires trabaja ocho horas y la problemática del conurbano y de la provincia en sí, hay más trabajo que en la ciudad”.

