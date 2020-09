Presidente de la Defensoría Policial: "Si quiere, Berni puede solucionar el conflicto en dos horas"

El clima entre los integrantes de la Policía Bonaerense está lejos de ser conciliatorio. En el marco de las protestas por mejoras salariales de los efectivos, este martes el defensor de la fuerza Luis Tonil criticó al ministro de Seguridad, Sergio Berni, a quien acusó de "no escuchar el reclamo", al tiempo que remarcó que "si hay gente mal paga, sin dormir, sobrecargada de servicios y amenazados, ¿qué seguridad quieren"?.

"Si quiere, Berni puede solucionar el conflicto en dos horas", precisó Tonil, y sostuvo que "se llegó a una situación totalmente indeseable". En este marco, explicó que el lunes "ya se tuvo que haber solucionado todo el conflicto".

Y en declaraciones a la prensa, añadió: "Sergio Berni nos tiene que firmar el aumento de sueldo y también una amnistía, en la que se comprometa a no sancionar a los compañeros que marchan. El ministro dice que no tiene un interlocutor para solucionar el conflicto, no lo está buscando, parece".

Además, prosiguió: "El Gobierno (bonaerense) sueña con la política, pero nosotros estamos hablando de política de carácter institucional. Hablan de política partidaria, pero nosotros queremos una institución que funcione. Si hay gente mal paga, sin dormir, sobrecargada de servicios y encimas amenazados, ¿qué seguridad quieren?", criticó.

Por último, Tonil aclaró que no quiere que se vaya nadie de la conducción y cuestionó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, de quien sostuvo que "ya desafectó a diez personas por el reclamo que lleva 36 horas". Tonil aclaró que a pesar del tiempo que dura la medida de fuerza, todos los policías que están movilizándose se encuentran en su franco, "así que no se desatiende la seguridad en estos momentos".

El gobierno de la provincia de Buenos Aires anticipó este martes que anunciará medidas respecto a los aumentos salariales que recibirán los efectos de la policía provincial, actualmente en estado de protesta. Lo dijo la ministra de Gobierno, Teresa García, quien además dijo que el reclamo "es justo" en el contexto de la pandemia y pidió "responsabilidad" a los dirigentes de la oposición en relación a este tema.

"En las próximas horas se anunciarán cómo serán los aumentos. Hay reclamos de diversos sectores como retirados y efectivos en actividad. Trabajamos todo el día para hacer una propuesta que abarque a todos los sectores. Mañana estaremos en condiciones de decir cómo será el anuncio y qué va a consistir", señaló García.

El conflicto comenzó días atrás cuando policías de la provincia de Buenos Aires salieron a las calles para reclamar aumentos salariales y mejores condiciones sanitarias por la pandemia, aparte de más apoyo social del Gobierno. Su meta principal es pedir un aumento de sueldo del 60% y sentarse a negociar con las autoridades.

AB/FF