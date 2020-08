Nicolás Trotta: "Queremos volver a las clases donde la salud lo permite"

Ursula Ures Poda y Carlos Claá

Hay pelea en Nación y Ciudad de Buenos Aires por la reapertura de las escuelas. El Gobierno Nacional rechazó el protocolo presentado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para reabrir los nuevos gabinetes tecnológicos en las escuelas para que los 5 mil chicos que perdieron contacto con la escolaridad puedan ir a el colegio y tomar contacto con sus profesores de forma virtual.

En RePerfilAr, Carlos Clá tuvo un mano a mano con el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta con respecto a un audio controversial que circuló en las últimas horas.

— Decía usted que es una parte de un audio completo. La pregunta es si este rechazo al protocolo de ciudad es por cuestiones sanitarias o por cuestiones que tienen que ver con la política.

— Se vincula a cuestiones epidemiológicas y pedagógicas. Nosotros para tomar la decisión, que ha trabajado una comisión ad hoc, hemos cumplido cada uno de los pasos. No solo el que establece el decreto de necesidad y urgencia, vinculada a la situación de la pandemia que transitamos, sino también a los protocolos que aprobamos en el marco del Consejo Federal de Educación de manera unánime por las 23 provincias y por la propia Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué establecen estos protocolos? Los procedimientos y establecen un requisito primario central que para cualquier regreso a la actividad escolar tiene que haber un nivel nulo o muy bajo del COVID 19. Este procedimiento, que llevamos adelante, fue repetido con otras jurisdicciones, con las provincias que logramos que regresen a las aulas que fueron San Juan, Catamarca, Formosa y Santiago del Estero. En dos de ellas tuvimos que retroceder porque cambio la realidad epidemiológica. ¿Cuál es nuestro compromiso? Promover el regreso a las aulas cuando la salud lo permite y eso es lo que hemos hecho en muchas provincias. Claramente lo que tenemos es una mirada distinta. Dejamos en claro, a partir de nuestra respuesta, que no están dadas las condiciones epidemiológicas aprobadas por las 23 provincias y la propia Ciudad. En las últimas 72 horas tuve reuniones con un montón de organizaciones que me pidieron conversar en el marco de la incertidumbre y preocupación que tenían frente a la respuesta que nosotros le teníamos que dar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Este audio fue extraído de una conversación de una hora y veinte con mamás, personas que están a cargo de comedores en las villas o barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires, cooperadoras escolares, donde tenían una posición distinta. Una de las madres, al borde del llanto, planteaba “Ministro no permita que pongan en riesgo a nuestros niños y niñas”. Lo que les planteo ahí es que el Gobierno de la Ciudad quiere discutir con los sindicatos. Yo no quiero que discuta con los sindicatos, quiero que discuta con ellos.

— Y de este protocolo en particular usted decía hay 15 de 25 puntos que están incompletos. En términos generales, ¿qué debería hacer el Gobierno de la Ciudad para completarlos?

— Primero tenemos que ser conscientes que si no cambia la realidad epidemiológica esta segunda instancia no tiene validez porque no podemos regresar. Y es lo que habíamos acordado entre todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires. Ahí tiene que clarificar varios aspectos del protocolo que fue aprobado. Tiene que clarificar sobre la propuesta pedagógica, sobre la población a la que se va a dirigir esta propuesta que ellos llaman “Conectate en la escuela”. Cómo va a ser la manera que van a llegar los chicos y las chicas a la escuela, cuál va a ser el personal que va a trabajar con cada uno de ellos, cómo va a ser el despliegue de los estudiantes que están fuera de el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, en el primero y segundo cordón de la Provincia que hay muchos que viven allí y vienen a la escuela a la Ciudad como también ocurre con los docentes. Y otro punto central, que para nosotros es muy importante, es el diálogo social para el regreso a las escuelas. El reclamo que he tenido de muchas de estas organizaciones es que no han sido escuchados por el Gobierno de la Ciudad. Volver a las clases ha implicado momentos de turbulencia en todas las jurisdicciones pero lograron resolverlo. Entre otros aspectos porque la realidad epidemiológica es distinta. El regreso a las escuelas fue optativo y fue el 80% de los chicos a la escuela en esas jurisdicciones y departamentos porque la realidad epidemiológica es distinta a esta Ciudad. San Juan cuando autorizamos con el Gobernador el regreso, había tenido 22 casos en 5 meses. A partir de un proceso de circulación el Gobierno tomó la decisión de volver a la fase 1 frente al temor de la situación que se empezaba a atravesar por 69 casos positivos. La Ciudad de Buenos Aires según el día tiene 700, 1000 casos por día. ¿Vamos a exponer a nuestros hijos a esa situación? ¿Dónde está la irresponsabilidad? Yo no tengo problema en dialogar como lo venimos haciendo y seguir trabajando pero nuestra consigna es clara. Queremos volver a las clases donde la salud lo permite.

CC: Ministro muchas gracias.

