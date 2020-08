La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, aseguró este miércoles 26 de agosto que van a insistir con la vuelta a clases en la Ciudad de Buenos Aires luego de que el Ministerio de Educación nacional, Nicolás Trotta, rechazara el protocolo que habían presentado.

"No vamos a resignarnos", expresó Acuña horas después de que Trotta haya confirmado que decidieron rechazar el protocolo para que más de 5.000 alumnos de la Ciudad regresen a las escuelas a tomar clases a partir del próximo lunes en medio de la pandemia de coronavirus.

La funcionaria porteña se mostró sorprendida por el rechazo del protocolo: "Estamos absolutamente sorprendidos por esta respuesta, era algo que ya veníamos hablando y trabajando. Tenía el acuerdo del ministro Trotta. Por eso en la última conferencia el jefe de Gobierno anunció que íbamos a abrir las escuelas para la utilización de los espacios digitales. Nos llama muchísima la atención".

Nicolás Trotta, sobre el rechazo al regreso de las clases: "No queremos exponer a los chicos al contagio"

De todas maneras, adelantó que van a insistir: "Nosotros no vamos a resignarnos a no ponernos de acuerdo. No creo que no podamos ponernos de acuerdo con un tema tan prioritario como es la educación. No nos resignamos, vamos a seguir insistiendo para que nos permitan abrir las escuelas, para el uso de los espacios digitales, para el acompañamiento de los chicos que no pueden continuar con su escolaridad y tienen dificultades".

"Habíamos acordado que íbamos a abrir las escuelas para el uso de los espacios digitales. El protocolo era una formalidad, que incluso es mucho más exigente el que presentamos que el que habíamos firmado en el Consejo Federal. Si es una cuestión técnica, vamos a seguir insistiendo y trabajando. Cada día que perdemos, es un día que se pierde aprendizaje", dijo y adelantó que le pidió a Trotta una reunión conjunto con las autoridades de salud nacional y de la Ciudad.

En cuanto al motivo de los chicos que perdieron el vínculo con la escuela, señaló: "Estos 6.500 chicos que perdieron vínculo con su escuela es mucho más grave que la falta de una computadora o internet. Hace 10 años que entregamos computadoras, no es un problema de entregar un elemento, sino algo mucho más complejo".

"Hay muchos que han recibido los equipamientos de la Ciudad y aún así no pudieron sostener la escolaridad. Hay problemas sociales y económicas de un lado, chicos que están viviendo a cargo de la abuela porque los padres están separados y judicializados y están a cargo de una señora mayor que no puede sostener el esfuerzo de una escuela a distancia y los chicos abandonan, sobre todo en chicos más chicos. También hay otras razones, en las escuelas técnicas, muchos chicos que empezaban primer año pero no pudieron seguir porque no conocen la lógica de una escuela secundaria. No conocen a los docentes. Cortaron el vínculo con la escuela", contó.

Quirós defendió el protocolo de regreso a clases: "Es muy seguro"

El titular de la cartera educativa, Nicolás Trotta confirmó en una conferencia de prensa virtual desde el Ministerio la resolución de la comisión ad hoc y de este modo ratificó las versiones que se conocieron en la noche de este martes al respecto.

El rechazo obedece a motivos sanitarios, a causa de la circulación del coronavirus en el Área Metropolitana de Buenos Aires, y a razones pedagógicas, según se informó. "No queremos exponer a los chicos al contagio", sostuvo el funcionario nacional.

De acuerdo con el Ministerio, el protocolo presentado solo cumple con 10 de los 15 puntos requeridos por el Consejo Federal de Educación. También dijo Trotta que existe "incongruencia" con la cantidad de alumnos sin posibilidades de tomar clases de manera virtual en el distrito porteño.

