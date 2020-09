Coronavirus: Cómo funciona la nueva carga de datos en Provincia de Buenos Aires 

Luego de varios reportes de coronavirus que registraban atrasos en la carga de fallecidos. La Provincia de Buenos Aires decidió cambiar el método de conteo y sumó más de 3500. Esto llevó a que ahora sean 12.566 los decesos por covid-19.

En comunicación con Repefilar, el Secretario de Planeamiento de la Universidad de Hurlingham, Jorge Aliaga explicó de qué se trata esta nueva metodología. "Lo que la provincia hizo fue encontrar un método alternativo para darse cuenta de que hay datos sin cargar, y esto viene esto a que hay enfermedades, entre ellas el Covid-19, y son de reporte obligatorio y cada clínica, cada hospital tiene la obligación de denunciar el caso y cargar los datos. Eso está descentralizado en los miles de sectores que hay en todo el país. Entonces dependes de que cada uno dedique tiempo a cargar toda la información actualizada”, indicó.

“Lo que hizo la provincia fue digitalizar las actas de defunción. Además, uso el sistema de camas que tienen en terapias. Cruzó esas cosas con los que está cargado a nivel nacional y que si se dieron cuenta que faltaban casos”, dijo Aliaga.

Con respecto a la tasa de mortalidad y letalidad en la provincia, el Secretario de Planeamiento de la Universidad de Hurlingham admitió que siempre criticó el tema de que se tome ese número como relevante. "Lo que seguro hay son casos leves o asintomáticos que no se están detectando. Por lo tanto, no es muy relevante dividir la cantidad de fallecidos por los casos que ves, porque no son todos los casos son los que viste", sostuvo.

En cuanto a los subregistros en otras provincias a nivel nacional expresó que: "seguro que no existen al nivel de la provincia de Buenos Aires porque es la que tiene más casos y más fallecidos”. Y agregó que, “hace un mes hubo 4 0 5 días seguidos en la Ciudad de Buenos aires se cargaron fallecidos del mes de mayo, no pasó a este nivel porque eran 30,40 casos, eran pocos. Pero si en una ciudad como Buenos Aires podes cargar en agosto, fallecidos de mayo, por supuesto que puede pasar en cualquier lugar”.