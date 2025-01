"¡Papá, mamá, me pegaron un tiro!", el dramático pedido de ayuda de un joven en un ataque "motochorro"

Los gritos son desgarradores. “¡Mamaaá, papaaá! Me pegaron, me pegaron un tiro. ¡Pa', salí urgente! Pa’, me pegaron un tiro, llevame al hospital", se escucha en el video grabado por las cámaras de seguridad. Los desesperados pedidos de auxilio corresponden a un joven de 27 años que momentos antes había sido baleado en un ataque "motochorro".

El hecho que quedó grabado por una cámara de seguridad ocurrió en la localidad de Manuel Alberti, partido de Pilar.

En otro fragmento de un video, las imágenes muestran el momento en el que la víctima ingresa a la casa y es asistido por sus padres, luego de haber recibido el disparo en una de sus piernas por haberse resistido al robo "motochorro".

Lo poco que alcanzó a contar sobre lo sucedido: “Se bajaron de una moto y me pegaron. Me pegó en una pierna y en la otra”.

Mientras el joven repetía “¿por qué?”. Y le pedía a su madre: “Haceme un torniquete con algo... me voy a desangrar”. En paralelo, el papá de la víctima sacó el auto del garaje para llevar a su hijo rumbo al hospital Central de Pilar, donde fue atendido y afortunadamente se encuentra fuera de peligro.

La denuncia fue radicada en la comisaría 7ª del distrito. Desde entonces la causa se investiga como "Tentativa de robo y lesiones", y se tramita desde 1 de enero de 2025 en la fiscalía N°1 de Pilar, a cargo de Raúl Casal.