Qué hay detrás de la caída de los servicios de Google

Usuarios de Argentina y de todo el mundo reportaron en la mañana de este lunes 14 de diciembre problemas para acceder a diversos servicios de Google. Gmail, Drive, Meet, y Youtube son algunas de las aplicaciones de la empresa Alphabet que registraron problemas desde hoy, y sus usuarios recibieron el llamado "error 500" al intentar ingresar.

Por ello, RePerfilAr consultó al especialista en redes sociales, Diego Corbalán quién para graficar la dimensión del problema detalló que “solamente de YouTube 2 mil millones de usuarios se quedaron sin servicio más todos aquellos que hacemos alguna consulta en Google”. En este sentido, la empresa definió que cayeron los servicios de 25 herramientas por un timepo de alrededor de 35 minutos. Aunque según Corvalán, se estima que en verdad "la caída fue de 1 hora".

La explicación oficial indica que fue “un problema de autenticación” pero se considera un fenómeno que afecta a toda la industria por medio de ciber-ataques. Esto significa "que no se pudieron chequear los ingresos de usuarios a las plataformas porque el sistema de seguridad del logueo no funcionó bien. “Por supuesto que en la industria empezaron a surgir rumores que esto fue un ciber-ataque como el que sufrió Amazon. El diario The Washington Post habló de la posibilidad de que haya sido un ataque entre naciones y menciona a Rusia”, comentó el analista.

"Los rusos tienen una larga tradición en hackeos y la industria mira de reojo las explicaciones de Google", expresó el especialista, quien luego continuó: “Se desmoronaron los sistemas de manera total y, si fue un hackeo, encontraron algún tipo de agujero en la programación de estas plataformas porque es algo que se viene haciendo sistemáticamente”.

Para finalizar, Diego Corbalán explicó que en estos casos: “El consejo para los usuarios es encontrar siempre alternativas para tener un back up de la información”.