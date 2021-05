Qué requisitos se deben tener en cuenta a la hora de organizar un viaje

Viajar es uno de los principales deseos de los argentinos, pero la pandemia lo restringió de cierta manera. Ahora bien, a la hora de planificar un viaje o concretarlo, hay una serie de requisitos y cuestiones a tener en cuenta y ciertos destinos que son más concurridos que otros, Estados Unidos y México son los más demandados por la población.

El cofundador de Turismo City, Julián Gurfinkiel explicó que no es muy complicado viajar ni tampoco son muchas las restricciones, sobre todo en Estados Unidos en donde solo se hace un testeo que no tiene por qué ser el PCR y en “México que no se pide ningún tipo de testeo”.

Por otro lado el turismo vacuna está siendo un boom en los argentinos, es por ello que durante el hot sale 2021 hubo destinos que picaron en punta. “Los dos destinos más elegidos fueron Miami y Cancún, con una amplia diferencia frente a otros destinos”, señaló Gurfinkiel.

“El tema de la vacuna influye mucho en que el país más elegido sea Estados Unidos”, expresó Gurfinkiel. En cuanto a destinos nacionales, los más elegidos durante el hot sale fueron Bariloche, Mendoza y Salta.

El coronavirus modificó los hábitos de consumo hasta para viajar, los argentinos compran sus tickets con hasta un mes de anticipación, cuando el promedio anterior era de seis meses.