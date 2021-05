Aumentó un 3% la circulación de autos en la previa al confinamiento total

A partir de la medianoche comenzarán controles más estrictos tanto para la salida como para el ingreso a Capital Federal y a la Provincia de Buenos Aires. No se permitirá la circulación de aquellos que no sean esenciales o que no tengan permisos especiales.

Fue un viernes caótico con respecto al tránsito. Según el registro oficial del Ministerio de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, hasta las 14 horas circularon 55 mil vehículos por las autopistas porteñas, un 3% más que la semana pasada y un caudal 68% menor al que se registraba en marzo del año pasado antes del aislamiento social.

El tránsito está bastante congestionado en las últimas horas en el regreso a casa. A partir de las 00 habrán accesos abiertos para la circulación pero 71 accesos estarán cerrados para el acceso a capital y a provincia.

Sin embargo, no serán accesos consecutivos, es decir, que si no se puede ingresar en un acceso principal, se podrá ingresar en el siguiente acceso importante, pero no en los intermedios. Para urgencias y permisos especiales, como un turno médico o para vacunarse, si se podrán cruzar.