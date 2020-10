RePerfilAr - Programa Completo 22-10-2020

El noticiero Reperfilar por la pantalla de Net Tv, conducido por los periodistas Jairo Straccia, Úrsula Ures Poreda, Florencia Ballarino y Agustino Fontevecchia, el jueves 22 de octubre de 19 a 21 repasó una variada y diversa agenda de los temas.

En el marco del conflicto que mantiene el ex Ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere con su hermana Dolores y representantes del movimiento de Juan Grabois, respecto a una presunta "usurpación de propiedad privada mediante violencia", el ex funcionario en diálogo con RePerfilAr sostuvo: "El vínculo no da derecho a la propiedad ajena". Y añadió: "Ni siquiera un hermano no tiene derecho a invadir la propiedad ajena".

En medio del escándalo que gira en tono al campo de los Etchevehere en Entre Ríos, varias personalidades dieron su opinión al respecto. Tal fue el caso de la titular del INADI, Victoria Donda, quien tuvo un enfrentamiento con el ex ministro de Agroindustria. Por ello RePerfilAr se comunicó con la ex diputada nacional, quien indicó que intervino en la causa “por una denuncia de Dolores Etchevehere por discriminación y violencia económica hacia la mujer”. "Esto no es una toma de tierras", afirmó. "Esto es una cuestión sucesoria, donde a una mujer se la quiere pasar por encima por el solo hecho de ser mujer", sentenció y añadió: "Estamos defendiendo la propiedad privada".

Por otro lado, en el marco de una nueva jornada de récord del dólar blue, que alcanzó los $190, y genera todo tipo de interrogantes en el Banco Central y Casa Rosada, RePerfilAr, habló con reconocido economista, Gabriel Rubinstein, quien aseguró que la escalada de dólares paralelos "se frena con un conjunto de medidas políticas, fiscales, cambiarias, monetarias". "Con pequeñas medidas no se para, ya hay un nivel de desconfianza muy grande", sentenció.

En medio de una preocupación que se acrecenta por el dólar blue a 190 pesos, la soja, el principal cultivo que exporta la Argentina, llegó a valer casi 400 dólares, lo cual permite ver un atisbo de esperanza. Es así que RePerfilAr habló con Marcelo Elizondo, titular de la consultora DNI, quien afirmó: "Una soja con mayor cotización asegura más ingreso de dólares. Y cobrar más por el mismo volumen siempre es una buena noticia".

El clima político y económico presenta un actor central que es la relación que mantiene el Gobierno Nacional con el campo. En ese marco, Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria, habló con RePefilAr, quien sostuvo que aunque "la relación con el gobierno es fluida", la situación del dólar "es complicada para todos los sectores". "Más para el campo que liquida una divisa muy baja y la gran parte de los insumos los compra con un dólar distinto que va sufriendo el impacto de la inflación", agregó.

No obstante, aunque se anunció la confirmación de la vuelta de los teatros para la temporada en la Costa Atlántica, la incertidumbre continua en otras plazas importantes como Villa Carlos Paz, en Córdoba. En este sentido, el empresario y humorista, Carlos Alberto Álvarez en diálogo con RePerfilAr expresó que “todavía no se sabe nada”. Además, una entrevista con Alberto Federico, Director del Servicio Nacional de Manejo de Fuego.

Asimismo, un informe especial sobre "El boom de los viveros", y los vuelos de cabotaje, y una comunicación con el periodista Alejandro Gomel, quien desde Casa Rosada adelantó algunos de los anuncios que se vienen de parte del Gobierno.

Por último, las columnas del periodista, Edu Zunino, el titular de la Consultora Equis, Artemio López, y el analista en redes sociales, Diego Corbalán.