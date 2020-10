RePerfilAr - Programa Completo 20-10-2020

El noticiero Reperfilar por la pantalla de Net Tv, conducido por los periodistas Jairo Straccia, Úrsula Ures Poreda, Florencia Ballarino y Agustino Fontevecchia, el martes 20 de octubre de 19 a 21 repasó una variada y diversa agenda de los temas.

En el marco de las recientes cifras que se dieron a conocer, las que establecen que una familia de cuatro integrantes necesita para vivir 47.500 pesos, sumado al dato de que más de 9 millones de personas reciben algún tipo de ayuda social, RePerfilAr conversó con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo quien no solo detalló los planes de contención previstos de acá a fin de año y lo que se espera para el 2021 sino que también disparó contra el ex presidente Mauricio Macri,

Por otro lado, tras los 22 agentes federales fallecidos en hechos de inseguridad en lo que va del año, RePerfilAr, habló con Gerardo Milman, ex secretario de Seguridad de Interior quien desde su mirada de ex funcionario analizó el contexto y remarcó que desde el gobierno "no hay una convicción de ser respaldador de los integrantes de las fuerzas de seguridad en su accionar".

Además, luego que el ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, anunciara que "no habrá entretenimiento y esparcimiento en lugares cerrados" durante la temporada de verano en la costa atlántica, RePerfilAr, habló con el empresario teatral, Carlos Rottemberg, acerca de cómo impactó la noticia la cual consideró que "es un correlato de lo que viene pasando". Aunque Rottemberg remarcó que "lo prioritario sigue siendo la salud" dijo que en el mundo "entre el 70 y el 75%" de los teatros de cada país están autorizados a trabajar".

Asimismo, en medio de las dificultades económicas que enfrenta el país, RePerfilAr, habló con José Ignacio de Mendiguren, Presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior, quien dio su visión del escenario económico y sostuvo que la brecha cambiaría "es una dificultad grande" para las empresas que desean producir". También una entrevista con Fabián Pons, presidente del Observatorio Vial Latinoamericano, quien analizó el país en materia de seguridad vial, y aseguró la importancia de "multiplicar el nivel de controles" y "modificar la ley" para que pueda implementarse como "medida de prevención".

A su vez, una entrevista con Rodrigo Buteler, ministro de Gobierno, y Comunidad de Río Negro, quien habló con RePerfilAr sobre el desalojo de la toma de "El Foyel". También un Informe sobre "el asado en crisis", la reapertura de albergues transitorios en la Ciudad de Buenos Aires, y otro sobre el doble homicidio en el que un policía fue asesinado en medio de un intento de robo en el colectivo 100, en el barrio porteño de Barracas. Además, una nota periodística sobre Eliana Barrionuevo, la argentina fallecida en Georgia, y un informe especial al cumplirse 10 años del asesinato de Mariano Ferreyra, el militante del Partido Obrero.

Por último, las columnas de los periodistas Carlos Ares, María O´Donnell y el escritor, Martín Kohan.