Etchevehere: "Un hermano no tiene derecho a invadir la propiedad ajena"

El ex Ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere mantiene un conflicto con su hermana Dolores y representantes del movimiento de Juan Grabois por la "usurpación de propiedad privada mediante violencia", indicó en diálogo con RePerfilAr.

"El vínculo no da derecho a la propiedad ajena", sentenció el ex funcionario, y añadió: "Ni siquiera un hermano no tiene derecho a invadir la propiedad ajena".

Para Etchevehere : “la prueba más importante es que ese campo está registrado en el registro de la propiedad de la Ciudad de La Paz a nombre de Las Margaritas SA”. Y remarcó que dicha sociedad anónima “tiene determinados socios que está probado también en el juicio que no es ninguno de los que está en este momento usurpando el bien”. En este sentido, indicó: "Nuestra hermana vendió las acciones de este campo hace dos años"

Mientras que, "del otro lado solo vemos relatos, canticos", por eso esto "se arregla en tribunales y esperamos que el juez valore los argumentos presentados por los fiscales", dijo ex titular de la cartera de Agroindustria.

Luis Miguel Etchevehere acusó al Gobierno de apoyar la "usurpación de tierras"

El ex Ministro de Agroindustria describió que la audiencia judicial fue “muy accidentada, sobre todo por la mala educación de los representantes del Gobierno Nacional que permanentemente hacían burlas a nuestro abogado defensor”. Durante la audiencia en cuestión “se pidió que se agregara una prueba nueva, de las tantas que se agregaron, y eso sucedió esta mañana”, lo cuál habría retrasado los trámites judiciales.

Con respecto a la prueba que la justicia reclama, Etchevehere respondió que podría tratarse de “algún tipo de acuerdo o convenio, no lo sé específicamente, pero no tan importante comparado con la inscripción en el registro y decir quienes son los socios”.

Por otro lado, expresó su cansancio ante la situación diciendo que “hace siete días que estamos privados de nuestra propiedad, que hay desconocidos durmiendo en nuestras camas, usando nuestros baños y revisando nuestros objetos personales”. Luis Miguel Etchevehere remató diciendo que es una situación que “no le deseo a nadie, es muy desagradable, muy violento”.