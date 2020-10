Dolores Etchevehere apuntó contra sus hermanos y los instó a que presenten pruebas ante el juez

Dolores Etchevehere, la hermana del ex ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere, con quien se encuentra en una disputa familiar y judicial por la herencia, apuntó contra sus hermanos sobre los que aseguró que "han hechos muchos fraudes al Estado" y los instó a que no hablen en los medios y presenten pruebas ante el juez.

El conflicto sigue en aumento en la tranquera de la Estancia Casa Nueva, ubicada en el distrito entrerriano de Santa Elena, donde el ex funcionario junto a un grupo de productores de la zona protestan contra la "toma" de Dolores y Juan Grabois.

Por su lado, dentro del campo, Dolores habló con TN y apuntó contra sus hermanos: "Es un conflicto que surge a partir de la muerte de papá y la sucesión, se transforma en objetivo reclamar mis derechos hereditarios y que se cumplan cuando comienzo a investigar porque empecé a ver en el expediente sucesorio diferentes actos de corrupción en el que yo no participaba pero al ser socia natural de mis hermanos, me implicaba".

Grabois dice que Etchevehere tiene de rehén a su hermana con una "patota"

"Si observamos un acto de corrupción, por lo menos, no tenía que omitirlo. Cada vez que encontraba una maniobra fraudulenta dentro de las empresas a las cuales pertenezco junto a mis hermanos, los denunciaba porque yo también tengo responsabilidades civiles, no se puede omitir un acto de corrupción", agregó.

En esa línea, comentó: "Lo que empezó en el ámbito privado, familiar, salta al ámbito público porque estos hechos defraudatorios implican al Estado provincial y nacional. Soy periodista, soy muy rigurosa cuando investigo y denuncio. Es una investigación de 11 años".

"Lo que dicen mis hermanos en los medios sería muy virtuoso que al mismo tiempo lo presenten ante el juez, que hagan la denuncia correspondiente ante el juez. Soy muy rigurosa, no contesto cualquier vuelo de pájaro", dijo sobre los documentos que el ex ministro muestra en los medios. Asimismo, manifestó: "Cuando el juez dictamine lo que considere justo, lo voy a leer con Grabois y vamos a estar a derecho".

"Estoy en mi casa. Luis Miguel Etchevehere también está en una casa de la sucesión y yo nunca le consulto a quien invita o qué proyecto impulsa desde su casa. No me llama por teléfono y me dice quién viene para pedir permiso. Cuando hace reuniones de trabajo, que también pertenece a la sucesión, no me consulta y yo tampoco le pregunto", añadió.

Juan Grabois: "Los hermanos Etchevehere son unos sinvergüenzas"

En ese sentido, afirmó: "Noto que han plantado un documento al que yo no tuve acceso físico. En el expediente sucesorio, el primer impulso de esto fueron las firmas falsificadas. Mi firma falsificada está en el documento en donde ellos toman de facto la administración de todo, me entero en el expedienteo. Pero no es la única firma falsificada".

Dolores también aseguró que sus hermanos "han hechos muchos fraudes al Estado" y contó: "Tomaron créditos a través del Banco Itaú para sembrar soja, créditos subsidiados para el Estado, lo llevaron a los bolsillos, no fue destinado para su fin virtuoso. El BCRA lo ratifica, también la PROCELAC, que impulsa una denuncia tremenda, es tomada por la fiscalía de Entre Ríos, se empieza a investigar, pero cuando la justicia de Entre Ríos tiene que actuar, se frena todo".

"Ayer el juez lo primero que hizo fue el expediente, se fijó en la sucesión, no hay repartición, está indiviso, no hay nada que lo divida. Para que haya una partición tiene que haber una rendición de cuentas, después de 11 años de administración ininterrumpida por lo menos de cinco mil hectáreas de campo, del Diario de Paraná que fue vaciado, quedaron en la calle 70 empleados que hasta hoy no les pagaron sus sueldos ni indemnizaciones", dijo.

Por último, manifestó: "Hemos entrado personas normalmente a trabajar, no hay ningún tipo de destrozo, no hubo ingresos violentos, por consiguiente no hay usurpación". Mientras que por la polémica sobre los funcionarios nacionales que habrían pasado la noche en su casa, expresó: "No voy a responder sobre quién duerme adentro de mi casa".

