Grabois en la interna de la familia Etchevehere: "El ex ministro va a terminar preso"

Dolores Etchevehere, hermana del ex ministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere y enfrentada desde hace años a su familia, decidió ceder el 40% de las tierras que -según asegura- corresponden a su herencia natural, a un proyecto campesino agroecológico que fundó junto a Juan Grabois. El ex funcionario acusó al dirigente social de "usurpar tierras" con ayuda de un "grupo armado", pero Grabois aseguró que fue "legal y pacífica" y le advirtió: "Etchevehere va a terminar preso".

La fuerte disputa familiar explotó tras un video en el que Dolores confirmó la ocupación de las tierras que están en disputa con su familia, ya que la totalidad de los bienes son administrados por sus hermanos Sebastián, Juan Diego y Luis Miguel Etchevehere, y presentó el acto como un hecho de "reparación histórica" por los "daños y despojos" infligidos hacia ella y hacia "trabajadores humildes", especialmente mujeres.

"Un grupo armado, liderado por Facundo Taboada, ingresó por la fuerza y usurpó en Entre Ríos un campo propiedad de Las Margaritas SA en nombre de Juan Grabois. Se denunció el hecho en la fiscalía de La Paz, a cargo del fiscal Dr. Óscar Sobko", denunció el ex ministro del gobierno de Mauricio Macri en su cuenta de la red social Twitter.

Luis Etchevehere acusó a Grabois de "usurpar tierras" con ayuda de un "grupo armado"

"Una hazaña pacífica"

La mujer anunció la creación del "proyecto Artigas", un grupo de trabajo conformado por "abogados comprometidos, mujeres organizadas, grupos ambientalistas y productores agroecológicos" que trabajarán las tierras, y patrocinado legalmente por Grabois.

Ante la acusación del ex ministro de Agricultura, Grabois habló con C5N y le respondió: "Hoy se ha hecho una hazaña pacífica, democrática y legal, han recuperado en el terreno que tiene feudalmente controlado Etchevehere manejando policías, jueces, han logrado recuperar lo que legítimamente le pertenecía a Dolores que decidió compartir con los trabajadores más humildes para reparar un poco el daño que hizo su familia".

"Revelar la mafia de los Etchevehere es revelar un patrón, un linaje que en Argentina viene destruyendo las posibilidades de desarrollo sustentable. Eran dueños de un gran medio de comunicación de Entre Ríos hasta que no les sirvió más, lo vaciaron y dejaron 70 trabajadores en la calle con absoluta impunidad", agregó.

En esa línea, comentó: "Queremos justicia. El ingreso fue legal, pacífico, está filmado. La señora Etchevehere dio la cara, una víctima de violencia de género y económica. Ella sabe que el procurador Amilcar García es amigote de los abogados de los Etchevehere, van a fiestas juntos, y ningunea a las víctimas de femicidios, la justicia en Entre Ríos es particularmente patriarcal".

"Estamos interviniendo en varias causas, como la causa sucesoria que es emblemática porque se ven los manejos mafiosos de estas familias que es mentira que la oligarquía no existe más, son los mismos apellidos que ejercen el poder de manera antidemocrática. Se han quedado con gran parte de la tierra, promueven un modelo no sustentable, basado en los agrotóxicos. La mitad de los niños que vienen con problemas de cáncer son de Entre Ríos. Y la justicia no puso ni una multa por los incendios de millones de hectáreas", añadió.

Grabois respondió a las críticas a su propuesta de reforma agraria: "Apelan al miedo porque no tienen argumentos"

"Hoy Etchevehere cobra el ATP"

En ese sentido, manifestó: "No elegimos el camino de tomar justicia por mano propia o como hacen ellos de tomar sus privilegios por mano propia. Elegimos el camino de ir por las instituciones, nos presentamos a la sucesión, en el juicio penal por el vaciamiento a la sociedad anónima de Entre Ríos donde echaron a gente del Diario Paraná".

"Con Macri como presidente y él como ministro, tomaban créditos de ayuda para pequeños productores y los desviaban para este tipo de negociados turbios. Hoy Etchevehere cobra el ATP. En la provincia de Entre Ríos son patrones de estancia", dijo.

Miente. Ud intentó robar los campos a su hermana con su poder e impunidad. Le salió mal. Su hermana sin otra arma que el código civil ejerce ahora el uso y goce de sus derechos hereditarios para realizar un proyecto agreocológico. Usted pagará sus delitos. Lo veré en tribunales. — Juan Grabois (@JuanGrabois) October 15, 2020

Asimismo, Grabois afirmó: "Esta mujer sufrió desde situaciones de violencia sexual, violencia de género, todo tipo de delitos, le falsificaron la firma a ella y al padre agonizante. Esta gente no tiene otra cosa en los ojos que el verde del dólar, son capaces de cualquier cosa, de violencia, estafas, mentiras, hay que ponerles un freno. Estamos mostrando que hay otro modelo agraria posible sin tantos agrotóxicos, sin desmontes, sin incendios intencionales".

"Etchevehere va a terminar preso. Si sigue hostigando a los testigos como hoy debería estar con prisión preventiva, mandó una patota que no pudo pasar porque ya habíamos hecho la presentación y estaba la policía. Tiene una condena por manejar patotas, siempre manejó. Además, tiene que dar explicaciones en Comodoro Py por los delitos que cometió siendo ministro que fueron muchos y graves", manifestó.

Y concluyó: "Quiero decirles a todos los que hayan sido despojados por esta clase de gente se anime a denunciar, que no tengan miedo que los vamos a respaldar".

EuDr / DS