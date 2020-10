Incendios: dos denuncias judiciales apuntan a la responsabilidad política

Dos denuncias judiciales, una presentada en la Justicia provincial y otra en la federal, apuntan a dilucidar la responsabilidad penal de las autoridades considerando que fue deficiente la gestión de los incendios que azotaron a Córdoba en los últimos meses y la prevención.

Los últimos datos indican que este año se redujeron a cenizas unas 230 mil hectáreas, récord absoluto en el historial cordobés. Desde 1998 a la fecha, el año que más áreas se afectaron fue 2009, cuando se quemaron 226.800 hectáreas.

Raúl Montenegro, titular de la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam), pidió que se investigue al gobernador Juan Schiaretti, entre otras cuestiones por haber demorado 10 días en declarar el ‘alerta amarilla’.

La denuncia, con el patrocinio letrado de Juan Smith, recayó en la fiscalía de Instrucción del Distrito II Turno 5, a cargo de Alfredo Villegas, quien la remitió a la Fiscalía General por considerar que los delitos descriptos son competencia del fuero Anticorrupción.

“Es el único responsable de decidir el requerimiento de auxilio de otras jurisdicciones en materia de bomberos voluntarios y tecnología de extinción de fuegos, previa declaración del estado de emergencia amarillo o rojo, requerimiento que al haberse demorado en forma injustificada implicó, prima facie, que se registraran víctimas y daños incalculables a los bienes naturales de la provincia y a los bienes particulares de personas afectadas”, explica la presentación.

Para fundamentar el pedido, señala que el propio gobernador había afirmado que estábamos ‘ante la peor sequía de los últimos 65 años’. “Tampoco debía desconocer -continúa- que oficinas meteorológicas locales y de otros países, entre ellas la Oficina Meteorológica de Australia, advirtió que aumentaban las probabilidades de que se formase el fenómeno climático natural llamado ‘La Niña’ que afecta directamente a las poblaciones humanas, los ecosistemas y la producción con, por ejemplo, mayores sequías (y heladas)”.

Sin embargo, desde hace años el gobierno eliminó las tareas de vigías para detección temprana de focos de fuego, suprimiendo las becas a bomberos voluntarios. La denuncia también sostiene que fue insuficiente la cantidad de bomberos voluntarios para combatir los incendios que sucedieron desde agosto y, además, los que trabajaron sufrieron la fatiga de fuegos prolongados.

JUAN CABANDIÉ. El ministro de Ambiente nacional visitó zonas afectadas de Punilla a fines de septiembre. Convocó a la responsabilidad del sector productivo y la ciudadanía: “El 95% de los incendios son intencionales”.

La Calera. La segunda presentación fue formalizada el miércoles pasado en la Fiscalía Federal N°2, a cargo de Carlos Casas Nóblega. Fue presentada por la Comisión en Defensa del Bosque Nativo (Codebona), patrocinada por el abogado Carlos González Quintana y con el aporte de 13 técnicos e investigadores. Esta denuncia refiere a cuatro incendios que afectaron la Reserva Natural de la Defensa de La Calera. Es un predio de 11.700 hectáreas que dependen del Ejército Argentino y adquirieron el estatus de reserva por un acuerdo entre los ministerios de Defensa y Ambiente, hace una década.

Es una zona protegida donde no están permitidas actividades productivas. En efecto, la presentación solicita que se analicen las motivaciones de los focos que se sucedieron ante la hipótesis de que pretenden ganar tierras para destinarlas a actividades agropecuarias o inmobiliarias no permitidas. “Se busca que se analice si hay responsabilidad del Plan Provincial de Manejo del Fuego, por no haber prevenido o controlados de manera temprana”, explicó González Quintana.

Casas Nóblega informó a este medio que analiza la competencia de la presentación.

Venta de lotes. La semana pasada se ofrecían para la venta terrenos afectados por los incendios. A partir de la difusión vía redes sociales de presuntos ofrecimientos, la Provincia requirió formalmente que se profundice la investigación, “teniendo en cuenta la gravedad institucional que han adquirido los incendios”. En la fiscalía de Villa Carlos Paz, a cargo de Jorgelina Gómez, se incorporó el pedido al expediente donde se intenta dilucidar el inicio del foco que afectó a Santa Cruz del Lago y Parque Siquiman.

TESTIMONIO

“Campo carbonizado, animales sin pasturas y el monte desolado”

Mercedes es una docente que vive hace 10 años en La Toma, Villa de Soto. Ante este medio, relató lo vivido durante tres jornadas a fines de septiembre, cuando las llamas arrasaron campos y los vecinos de la zona temieron por sus viviendas.

Ellos se organizaron espontáneamente, sin información ni prevención de las autoridades. Solo llegaron cuando debieron evacuar las casas por el peligro.

“El 27 de septiembre advertimos una enorme columna de humo desde Cruz del Eje. Los vecinos no teníamos información. Supimos que el incendio era en el río de La Población, a 17 kilómetros. Consultamos mapas satelitales y preguntamos en grupos de WhatsApp sobre lo que estaba sucediendo”. Y añadió: “Espontáneamente comenzamos a realizar desmalezamiento, poda de árboles, picadas perimetrales, acopio de agua en tanques auxiliares e instalación de bombas de agua”.

El relato de Mercedes continúa, haciendo referencia a que “al día siguiente, el humo, las cenizas y el olor al humo se intensificaron. El fuego estaba llegando al río La Candelaria y se rumoreaba que se dirigía a Cruz de Caña. Nos reunimos para conversar sobre qué haríamos en caso de que el fuego nos alcance. Decidimos pedir a la Municipalidad apoyo para podar árboles a la altura de los cables de luz. El jueves, el aire se hizo espeso e irrespirable, el viento sur era intenso, los puntos rojos que aparecían en el mapa parecían rodear como un cordón la zona de La Toma. Por el camino principal pasaron trabajadores rurales con tanques, mangueras, caños y dispositivos diversos para instalar en tanques o fuentes de agua”.

CENIZAS. El fuego que cruzó desde Cruz del Eje a Villa de Soto dejó campos con pasturas carbonizadas que asemejan un paisaje lunar.

A esa altura de las circunstancias no existía ninguna comunicación oficial que advirtiera a los habitantes de la zona sobre qué hacer o cómo prepararse ante un posible foco de incendio en el sector. “El viernes, el viento sur parecía avivar el fuego. Algunos comenzaron a trasladar animales y los apicultores, a cargar colmenas en equipos de camiones”, sostuvo. “La Municipalidad se acercó con una pala mecánica para realizar picadas entre los alambrados, mientras que la Cooperativa dispuso vehículos para trasladar muebles y otras tareas de apoyo.

Al mediodía un móvil policial nos informó que debíamos evacuar las viviendas. A las 17 se produjo la evacuación definitiva”, relata la mujer. “El domingo pudimos regresar.

El fuego no llegó a la población, pero en zona rural provocó daños en el monte y en los predios de producción animal: extensiones de campo carbonizadas, animales sin pasturas y el monte desolado”, finaliza.