Grabois dice que Etchevehere tiene de rehén a su hermana con una "patota"

Sigue escalando el conflicto con un grupo de productores agropecuarios de Entre Ríos que se concentró este miércoles 21 de octubre en el campo que Luis Miguel Etchevehere denunció que fue tomado por Juan Grabois, en medio de una disputa del ex ministro con su hermana Dolores Etchevehere. En diálogo con PERFIL, Grabois aseguró que el ex ministro de Agroindustria tiene como rehén a su hermana con una "patota" que no la deja salir del campo y apuntó contra los polémicos audios de la convocatoria que se viralizaron.

En diálogo con este medio, el líder de la CTEP apuntó contra el "grupo muy violento" de productores que se manifestaban en el ingreso del campo propiedad de Las Margaritas SA sobre la ruta 12 a la altura del Paraje Santa Elena, en Entre Ríos, donde pidieron que la Justicia ordene el desalojo.

"Es un grupo grande de 40 o 50 camionetas 4x4,, algunos tractores, todavía hay unas 300 personas, es un grupo muy violento. Si la resolución sale como ellos quiere bien y si no dicen que van a entrar, dicen que van a sacar a Dolores a patadas, no hay mucha presencia policial", expresó Grabois sobre la tensa situación que se vive en Entre Ríos.

Movilizaciones contra la toma de tierras y acusaciones contra Juan Grabois

En esa línea, siguió: "Lograron forzar la audiencia de hoy. La movilización es legítima pero no cercar el lugar para que Dolores vaya a la audiencia. Desde que Etchevehere presenta la denuncia y arranca la campaña de hostigamiento muy fuerte. Incluso hubo amenazas a la hija. Y los audios de los que se convocaron son muy jodidos".

Grabois hace referencia a una serie de audios que se viralizaron y serían de productores de la zona que salieron en defensa del ex ministro de Agroindustria durante la gestión macrista. "Son 40 piojosos, sarnosos, punteros políticos. Yo llevo a todo el personal de mi campo. Más de uno se sale de la vaina por ir armado", dice uno de los audios, y otro agrega: "Mandá a algún guapo con ganas de pegarle a un negro de mierda de esos que odiamos tanto". "Hoy tenemos los mismos zurdos resentidos en el gobierno que en 2008", comenta otro.

"Nos preocupa el tenor de los audios, la xenofobia", señaló el dirigente social quien contó que dentro del campo hay entre 70 y 80 ambientalistas y trabajadores del Proyecto Artigas, mientras que también está Dolores muy angustiada. En cuanto a si teme a un enfrentamiento, adelantó: "Estamos preocupados, nosotros vamos a tomar una postura de resistencia no violenta, podemos sentarnos en el suelo, no confrontar físicamente con nadie".

Grabois en la interna de la familia Etchevehere: "El ex ministro va a terminar preso"

Por su lado, en diálogo con TN, Luis Etchevehere afirmó: "Si gana la barbarie, el arrebato, no tenemos futuro". Y además trató de de cobarde a Grabois por mandar a otros y él "quedarse en Barrio Norte".

Sobre su ausencia en Entre Ríos, el líder de la CTEP comentó: "No me pude matricular porque Etchevehere lanzó una campaña 'fuera Grabois de Entre Ríos' y

por una cuestión de seguridad los del Proyecto Artigas definieron que no vaya. La verdad es que me muero por defender a mi pupila ahí en Entre Ríos.

Según contó Grabois, el conflicto nació luego que Dolores lo contactara y le contara "una historia terrible de violencia machista económica, corrupción, delitos ambientales, trabajo esclavo". Luego, ella cedió el 40% de la herencia para este proyecto de producción agroecológica. A mediados de octubre, Etchevehere presenta una denuncia cuando los trabajadores del Proyecto Artigas ya estaban en el lugar.

"Esperamos, sea lo que sea, pero que lo resuelve la justicia, si resuelve en nuestra contra apelaremos y si queda firme acataremos. Lo mejor es poder conciliar pero no con esta actitud mafiosa. Queremos conciliar frente a autoridades públicas para que quede transparente", concluyó Grabois.

EuDr/MC