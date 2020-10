La familia Etchevehere otra vez enfrentada por tierras en disputa

Los Etchevehere, una de las familias más acaudaladas de Entre Ríos, viven un gran conflicto familiar. Soledad, una de las hijas de Luis Félix Etchevehere, denunció a sus hermanos –entre ellos Luis Miguel, el ex ministro de Agroindustria del gobierno de Mauricio Macri–, de cometer varios delitos relacionados con el patrimonio de la familia.

Actos de corrupción, violencia, falsificación de firmas, administración fraudulenta, evasión fiscal por cuentas en el exterior no declaradas, lavado de dinero, explotación laboral, acceso a tierras fiscales a precios viles y violencia económica son algunos de los actos fraudulentos que Soledad les atribuyó a sus familiares en un extenso video que difundió entre distintos medios de comunicación. Hechos que también debe en algún momento demostrar con algo más que un video. Además, aclaró que el 40 por ciento de las tierras que heredó de su padre, quien falleció en 2009, serán donados al Proyecto Artigas. Este último nació con Juan Grabois y su objetivo es generar “un modelo de producción agraria sostenible, libre de agrotóxicos y explotación”. “Es uno de los pocos que se plantan contra los que oprimen a los demás”, aseguró Dolores en relación al líder social y el futuro de esas tierras. Y agregó con respecto a sus hermanos: “Desde siempre soy testigo del manejo fraudulento, que me avergüenza: el total desprecio por los demás, sobre todo por las personas humildes trabajadoras y las mujeres. Mi familia ha cometido actos aberrantes contra la integridad física no solamente de las mujeres que trabajaban en mi casa sino también contra la de sus vínculos personales”.

Por el momento el resto de los familiares no realizaron declaraciones sobre Soledad. Sin embargo, sí tomaron medidas contra Grabois y un grupo de personas que se instalaron en las tierras. “Un grupo armado, liderado por Facundo Taboada, ingresó por la fuerza y usurpó en Entre Ríos un campo propiedad de Las Margaritas SA en nombre de Juan Grabois. Se denunció el hecho en la fiscalía de La Paz, a cargo del fiscal Oscar Sobko”, indicó Luis Miguel Etchevere. Mientras que su abogado, Rubén Pagliotto, indicó que “cada quien con su porción hereditaria, con sus bienes, puede hacer lo que quiere pero no así con aquello que no le pertenece”.