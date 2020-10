Juan Grabois: "Los hermanos Etchevehere son unos sinvergüenzas"

El líder de la CTEP, Juan Grabois, aseguró hoy que los hermanos Etchevehere "son unos sinvergüenzas" que "quisieron estafar a su hermana", Dolores, porque están "enfermos de ambición", en tanto que ratificó el derecho de su defendida de ceder una parte de sus campos entrerrianos a los trabajadores de la economía popular.

El abogado explicó que "hace más de 10 años" que la mujer comenzó a denunciar a sus hermanos y a buscar "justicia para ella" luego de la muerte de su padre, Luis Félix, al que "lo hicieron firmar papeles" en su lecho de muerte.

En diálogo con Ruleta Rusa, el programa que conduce Nancy Pazos en Rock and Pop, el dirigente social explicó que ella le pidió personalmente que sea su abogado en la causa de los campos y "con otros abogados y profesionales" empezaron a trabajar "en el Proyecto Artigas, para la producción de alimentos agroecológicos sin glifosato".

rabois dice que Etchevehere tiene de rehén a su hermana con una "patota"

"Ella no es la única heredera del campo. No le corresponde todo, pero le corresponde una parte. Y ella puede hacer lo que quiera con su parte. Si se la quiere dar a lo que ellos llaman `los negros de mierda´, lo puede hacer. Ayer (miércoles) la Justicia le dijo a Luis Miguel

Etchevehere que no pudo probar que ella no tiene derecho a estar en esas tierras", aseguró Grabois. A la vez, en declaraciones a El Exprimidor, el programa que conduce Ari Paluch en AM 550, aclaró que actualmente "la herencia está indivisa", pero "está la declaratoria de herederos" y Dolores Etchevehere "figura como heredera".

Y agregó: "Inventaron que ella había vendido las acciones, cuando no se pueden vender acciones de una sociedad indivisa. Hicieron todo trucho. Son unos sinvergüenzas. Quisieron estafar a su hermana. Enfermos de ambición".