Ricky Pashkus sobre la vuelta del teatro: "No podemos pensar en que vamos a ganar plata"

Después de ocho meses con las puertas cerradas por la cuarentena, el Gobierno Porteño, a través del Ministerio de Cultura, presentó un protocolo para que los teatros puedan volver a la actividad. El proyecto ahora debe ser aprobado por el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

Por este motivo, RePerfilAr se comunicó con el empresario teatral, Ricky Pashkus, quien se mostró emocionado por estar a punto de recibir una confirmación oficial de la vuelta de los espectáculos: “Veníamos junto a varios artistas reclamando que esto sucediera. Fernán Quirós estuvo paseando por las salas últimamente viendo las ventilaciones mecánicas, la necesidad de aireación, los aforos en cada teatro y cuáles son las medidas de higiene”, profundizó.

Con respecto a una recuperación monetaria, por todos estos meses de inactividad, Ricky Pashkus no cree que los productores logren sobreponerse: “Va a ser un verano complejo. Pero volver al teatro, dar trabajo a los maquinistas, sonidistas, técnicos, utileros y bailarines va a ser parte de un placer también en el que, por supuesto, esperamos no perder plata, pero no podemos pensar en que vamos a ganar plata”.

Por lo pronto, lo único que falta es la firma oficial para cantar victoria después de tantos meses de inactividad cultural. “Es necesario volver, porque los teatros no sólo son arte, cultura y trabajo sino que es una necesidad casi vital, para nosotros y también para el público”, expresó Pashkus.

La capacidad de los teatros, por el momento, no va a ser total, pero sí de a poco las personas van a poder empezar a disfrutar de los espectáculos, de los cuales muchos quedaron pausados o ni siquiera llegaron a ser parte de los carteles debido al cierre total y obligatorio por la pandemia del coronavirus en marzo.

“En dos semanas, dentro de lo que son los espectáculos en calle Corrientes y teatros del off van a poder estar claramente en cartel”, adelantó el empresario teatral.