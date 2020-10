Carlos Álvarez: "La cuarentena fue muy larga, la gente necesita humor y distracción"

La vuelta de los teatros está confirmada para Mar Del Plata y la Costa Atlántica. No obstante, debido a la pandemia del coronavirus, la incertidumbre continua en otras plazas importantes como Carlos Paz. En este sentido, el empresario y humorista, Carlos Alberto Álvarez en diálogo con RePerfilAr expresó que “todavía no se sabe nada”.

Después de seis meses de aislamiento social, Álvarez resaltó que “fue muy duro” pero que el no la había pasado tan mal pero que “hay músicos, técnicos, gente que no tiene otra entrada y otra cosa para hacer. Están desesperados. Yo espero que se habiliten los teatros. Porque no sólo están los actores”, sino toda la gente que trabaja en este rubro del entretenimiento.

“La gente necesita humor y distracción porque yo noto un mal humor en la gente. Ha sido muy larga la cuarentena, demasiado larga y veo a la gente nerviosa”, dijo y continuó: "Esperemos que el Gobierno habilite todo porque hay mucha gente que la está pasando pésimo"

El empresario teatral también aseguró que el dueño del teatro Luxor, Miguel Pardo “está en la lucha para que suceda lo mismo que han hecho en Buenos Aires. Con los protocolos y tres funciones por día, sería mucho más cómodo pero es difícil” hacer esa cantidad de funciones diarias.

Álvarez dijo que estaban buscando una reunión con las autoridades de la Provincia y remarcó la importancia del “libre tránsito, porque yo estoy en Villa Allende ahora y no puedo ir a Carlos Paz, no puedo ir a Córdoba capital, salvo con algún permiso cuando tengo que hacer algo pertinente”.