Carlos Ruckauf aseguró que Alberto Fernández tiene problemas mentales al “decir cosas que no tienen que ver con la realidad”

En medio de la dura situación económica, la imagen del presidente Alberto Fernández cayó considerablemente luego de la renuncia de Martín Guzmán y la designación de Silvina Batakis a cargo de Economía.

En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con Carlos Ruckauf, ex vicepresidente de la Nación, quien habló sobre la situación del Gobierno y la crisis que afecta al país.

“La situación es muy grave, estamos todos angustiados por el gran incremento de los alimentos”, aseguró Ruckauf, quien luego completó: “Todos los ingresos fijos se arrastran muy por detrás de la inflación”. “Habrá una inflación por encima del 100%, el conflicto interno en el Gobierno va a repercutir en la economía”, disparó el entrevistado.

“Hubo una declaración de Juan Grabois que es grave, él no es un improvisado y es muy cercano a Wado De Pedro”, aseveró el ex funcionario. “Es muy desafortunado lo de Grabois, el Gobierno está hackeado por ellos mismos”, completó.

“El cogobierno sería absurdo, no tiene nada que ver lo que propone el Gobierno con la oposición”, dijo el ex vicepresidente. “Faltan 17 meses para que asuma un nuevo Gobierno y estamos en una situación insostenible”, aseveró el entrevistado.

“El problema de la ausencia de poder tiene que resolverse con mecanismos constitucionales, no con un golpe de Estado o conflicto interno”, dijo Ruckauf en relación a la delicada situación institucional.

“Alberto Fernández no es confiable y sus políticas no tienen nada que ver con lo que propone Juntos por el Cambio o Javier Milei”, dijo el ex vicepresidente de Carlos Menem. “Argentina tiene que alejarse de las dictaduras y relacionarse con las democracias”, completó.

Finalmente, Ruckauf aseguró que el presidente tiene problemas mentales al “decir cosas que no tienen que ver con la realidad” y dijo que “lo poco que tenemos se lo debemos al sector agroexportador”.