Rupert Grint sobre su papel en Servant: “Ha sido muy estimulante interpretar a alguien que puede maldecir”

Hay algunos artistas que tienen la capacidad de crear cierta mística alrededor de su imagen y Rupert Grint es uno de ellos. De voz profunda y peculiar y con su característica cabellera rojiza, el artista de 32 años que supo hacerse conocido interpretando al pequeño Ron Weasley en la aclamada saga de fantasía juvenil "Harry Potter", se presenta antes las cámaras para promocionar la tercera temporada del thriller de suspenso psicológico y sobrenatural producido por M. Night Shyamalan, "Servant".

“Es un nuevo nivel de oscuridad”, explica a este medio mientras analiza la esencia de la serie en la que comparte elenco con grandes actores de la talla de Lauren Ambrose (Six Feet Under), Toby Kebbell (El Planeta de los Simios) y Nell Tiger Free (Game of Thrones).

Mirá el trailer de la tercera temporada de Servant protagonizada por Rupert Grint

La nueva entrega de "Servant" continua los hechos directos de su predecesora, mostrando una Leanne paranoica y a la expectativa de que los miembros de la secta de la iglesia de los Pequeños Santos regresen a vengarse y llevarse a Jericho. Mientras tanto, la familia Turner decide acogerla en su hogar y resguardarla, intentando retomar la vida que abandonaron antes de la tragedia.

Con su sonrisa nerviosa y una notoria reserva a la hora de hablar, Rupert Grint charló en exclusiva con RePerfilAr sobre la nueva parte de la creación original de Apple TV+ que ya estrenó sus primeros episodios el pasado 21 de enero y que lanzará capítulos estrenos cada viernes.

Rupert Grint protagoniza "Servant" junto a Lauren Ambrose y Toby Kebbell.

Rupert Grint habló sobre su papel en Servant

¿Cómo es trabajar en una trama tan sombría?

Siempre me atrajeron las cosas oscuras (risas). Pero es cierto que es muy oscura y creo que ni siquiera podría imaginarme vivir algo así, sobre todo ahora que soy padre. Es un nuevo nivel de oscuridad. Es un show muy particular. Tener todo sucediendo en una locación y sin saber realmente a dónde se dirige la historia. Va dibujando una línea entre ser una serie supernatural o una completamente irracional, es muy interesante y me encantaría ver a dónde se dirige. Ha sido genial hasta el momento.

Todos los personajes se debaten entre la culpabilidad y la redención, haciendo muy complicado definir un villano claro dentro de la historia ¿Cómo fue construir un personaje que se balancea entre esos dos mundos?

Creo que es muy interesante realmente no saber a quién ser leal o en quien confiar, ya que todos pueden pararse en esos dos costados y eso desorienta mucho, no sabes realmente qué está pasando. Es lo mismo para nosotros, cuando grabamos no sabemos qué vamos a encontrarnos al doblar la esquina, incluso a mitad de temporada, donde todo está definido, pero se mantiene en secreto y vamos descubriéndolo con los personajes y eso es muy intrigante. Creo que esta temporada también vemos diferentes costados de los personajes, Julian está sobrio y eso le da mucho más color a su historia.

Nell Tiger Free interpreta a la misteriosa Leanne Grayson en "Servant".

Sabemos que a veces es difícil para algunos actores escaparse de ciertos personajes. Vos venías de ser parte de una de las historias para niños más famosas del mundo como "Harry Potter" y de repente te vemos interpretando un hombre que vive al límite, lidiando con todo tipo de adicciones y con mucha oscuridad ¿Buscabas este cambio al aceptar ser parte de "Servant"?

No creo que en ningún momento haya decidido conscientemente lo qué iba a hacer a continuación. Como dije antes, siempre me atrajo mucho este género. Pero ha sido muy estimulante interpretar a alguien que puede maldecir. Fue liberador (risas), ya que no tuvimos la chance de explorar su costado impulsivo (en referencia a Ron Weasley). Es interesante que, a medida que voy volviéndome viejo interprete roles más adultos, así que sí, ha sido un buen cambio. Pero son tan diferentes que es muy difícil compararlos, pero lo estoy disfrutando mucho.

"Servant" está creada por Tony Basgallop y producida por el director y guionista nominado al Óscar M. Night Shyamalan y Apple TV+ ya confirmó que tendrá una cuarta temporada que dará por terminada la historia.

Mirá la entrevista a Rupert Grint exclusiva de RePerfilAr