Sara Hebe en el Quilmes Rock 2022: “Soy rapera antes que cantante”

Cuando en Argentina las palabras rap o hip hop aún no eran tan populares dentro de la escena nacional, Sara Hebe ya había editado su primer disco “La hija del Loco” (2009) y recorría varios países de Latinoamérica llevando su música.

Hoy, tras haber ganado un Martin Fierro en 2019 por su tema “El Marginal”, cortina musical de la serie protagonizada por Nicolás Furtado y Martina Gusmán, y a pocas semanas de haber lanzado su quinto trabajo discográfico “Sucia Estrella”, la rapera argentina brilló en el Quilmes Rock 2022.

Sara Hebe se presentó el primer día del Quilmes Rock (Catriel Remedi)

Sonriente, divertida y con un look increíble pensado para el show, la artista nacida en Trelew conversó con Perfil, analizando su presente y adelantándonos su próximo show el 28 de mayo en el Teatro Flores.

Recién te bajas del escenario del Quilmes Rock ¿Cómo viviste el show?

¡Bien! La verdad que lo disfruté. Creo que estuvo bueno. La lista de temas piola. Tocar en festivales para mi es un honor, una suerte y un encanto. Me encantó y creo que a la gente también le gustó.

Considerando que en este tipo de festivales te va a escuchar gente nueva por primera vez ¿Cómo preparaste la lista de temas?

En el grupo que tenemos con la banda estábamos hasta último momento decidiendo con qué tema cerrar. “Con este, con otro. Con este que es más rockero. Con este que es cumbia”. Encima, tenemos temas muy diferentes, una música diversa. Pero bueno, es cierto que de acuerdo al festival se arma el set y hasta último momento estamos medio improvisando, pero la verdad creo que estuvo bien.

La artista acaba de lanzar su disco "Sucia Estrella". (Catriel Remedi)

Hace poco dijiste que te considerabas “la rapera más rara de Argentina”.

Creo que todes nos sentimos raras, rares. Lo dije así porque tenemos canciones de diferentes estilos en todos los discos. Trabajó con productores, con amigas en los “feats”, todas muy diferentes entre sí, y de ahí sale una cosa rara, singular.

Me defino así porque me resulta muy difícil definirme cuando me preguntan “¿Qué hacés? ¿Cómo te definís? ¿Qué hay que poner en el flyer?”. Se me arma un lío, entonces me siento cómoda en decir que soy un poco rara, aunque por ahí parezca hegemónica o tal, pero vengan al recital y van a ser que está bastante fuerte y raro.

Sara Hebe se presentará el próximo 28 de mayo en el Teatro Flores. (Catriel Remedi).

¿Cómo nace un tema de Sara Hebe?

Últimamente, hay un montón de “beats” bastante techno. Este último disco es todo electrónico, un poco industrial. En los anteriores hay más rock y eso se revive en cada concierto.

Pero a mi me llega el “beat” y voy escribiendo. O le mando el “beat” a alguna persona para hacer el “feat” y entre los dos se construye escuchando la música o viendo que tengo anotado por ahí.

Pero sobre todo de una manera bastante rapera que es algo con lo que me identifico. Creo que soy rapera antes que cantante.

Y escuchando el “beat”, la instrumental, mandando rap y después que devenga en cualquier otro estilo, porque hago todo. Me gusta la música en general y creo que es lo que nos une.

Sara Hebe sobre el escenario del Quilmes Rock en Tecnópolis. (Catriel Remedi).

¿Qué escucha Sara Hebe?

Todo. Pero si te puedo decir una cosa que se me ocurra, Charly García. Say no more.

¿Qué se viene?

Teatro de Flores el 28 de mayo. Un lugar espectacular donde presento mi disco “Sucia Estrella”. Va a sonar techno, va a sonar reggaetón, va a sonar punk rock, va a sonar Sara Hebe.

Mirá la entrevista a Sara Hebe