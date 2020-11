Tenembaum: "La relación entre Alberto Fernández y Cristina no fluye"

El domingo pasado cuando en Corea del Centro le preguntamos hace cuanto no se veía con la vicepresidenta de la Nación, el presidente Alberto Fernández dijo: “Hace un tiempito”. Un tiempito ¿Será una hora? ¿Serán dos días? ¿Será una semana? ¿Será un mes?

Todos trascendidos, todas las personas que frecuentan a ambos dicen que este “tiempito” es más que un mes. Porque hace más o menos un mes Cristina publicó la carta que destrata a Alberto Fernández y desde entonces no volvieron a verse.

Nadie puede saber que pasa en la relación entre dos personas, salvo esas dos personas y a veces ni eso. Pero uno puede suponerlo, deducirlo o intuirlo respecto de que es lo que pasa públicamente y lo que se ve públicamente entre la relación de Alberto y Cristina es que esa relación no fluye. Que esa relación no está bien.

Es más, ellos saben que lo que se ve genera todo tipo de especulaciones y no han logrado, no han querido o no han sabido encontrar ninguna variante, para generar gestos que desarmen ese tipo de rumor, ese tipo de intriga, ese tipo de percepción que tiene la política de que ellos dos no se llevan nada bien.

La lógica de la relación entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner

Esto no es nuevo, la relación entre presidente y vicepresidente siempre fue conflictiva. Lo fue entre Menem y Duhalde. Fue conflictiva pero más contenida entre Kirchner y Scioli. Antes fue muy mala entre De la Rúa y Chacho Álvarez. Fue pésima entre Cristina y Julio Cobos. El conflicto fue inexistente entre Macri y Gabriela Michetti y ahora la nueva experiencia es que no se dan bola, pero el poder lo tiene ella. Ella tiene gran parte del poder del Estado, ella tiene gran parte del poder de designar candidatos. Ella fue la que lo designó a él y entonces eso abre preguntas muy fuertes e inquietantes sobre el futuro de la Argentina.

Lo deseable es que se lleven bien. Lo deseable es que ya que ellos dos le propusieron al pueblo argentino una propuesta conjunta, encuentren la manera de cogobernar el país pero eso no está pasando y difícilmente eso pase. Básicamente porque Alberto Fernández toma decisiones independientes y Cristina Fernández de Kirchner no quiere que nadie tome decisiones independientes. Entonces todo el tiempo la relación está al borde de la explosión.

En un país que camina por la cornisa. En un país que tiene alto nivel de inflación, que convive con una crisis sanitaria tremenda. Donde la cuestión de las divisas propone siempre caer al precipicio. Esto agrega un elemento más. Es infantil, no es muy maduro. Es tonto, no es muy inteligente. Pero, finalmente, es lo que hay.