"Dr. Brain": la nueva apuesta de Apple Tv triunfa en el mundo y RePerfilAr habló con sus protagonistas

Después del éxito de "El Juego del Calamar", una nueva serie surcoreana está despertando el interés de la audiencia global. Se trata del "Dr. Brain", un thriller de ciencia ficción inquietante que juega con los límites de la muerte y plantea interrogantes filosóficas sobre la trascendencia de la mente humana más allá del cuerpo físico.

La nueva producción de Apple TV+, estrenada el pasado cuatro de noviembre, está basada en la webtoon (historieta digital surcoreana presentada en formato vertical para smartphones) homónima y fue creada y dirigida por el premiado director Kim Jee-woon, referente del cine asiático.

“Fue mi primera vez haciendo una serie de televisión y cada vez que encaro un nuevo proyecto lo hago muy entusiasmado y ansioso”, expresó el cineasta a Reperfilar, el cual cuenta con una estética muy propia como pudo verse en cintas como “A Tale of Two Sisters” (2003), y “I Saw the Devil” (2010).

Kim Jee-woon dirige "Dr. Brain".

“Un film dura alrededor de dos horas, entonces pensé en intentar plasmar mi identidad en este nuevo formato de serie y fue muy emocionante para mí”, dijo Jee-woon.

Por otro lado, “Dr. Brain” cuenta con una figura de gran relevancia en la industria surcoreana como es el actor de la película ganadora del Óscar “Parasite”, Lee Sun-kyun, quien interpreta a Sewon, un brillante neurólogo que es incapaz de sentir emociones debido a un trastorno del espectro autista.

En diálogo con Reperfilar, Sun-kyun se refirió al gran desafío que significó como actor tener que ponerse en la piel de un personaje que no siente empatía por nada ni nadie.

Lee Sun-kyun interpreta a Sewon en Dr. Brain.

“Era muy importante definir en qué basarme para plasmar la emoción, así que hablamos con el director Kim y decidimos encararlo en primera instancia como un personaje frío y depresivo”, relató quien interpretará a Park Dong-ik en “Parasite”.

El elemento Sci Fi

La serie de Apple TV+ adentra a la audiencia en un concepto poco explorado hasta el momento, al menos en la pantalla pequeña: la sincronización cerebral.

Tras la muerte de su hijo en una misteriosa tragedia y con el afán de intentar comprender lo sucedido y ahondar en los secretos de su mujer, Sewon comienza a llevar a cabo una serie de controversiales experimentos en los que transfiere los recuerdos de personas muertas a una viva, siendo él su principal sujeto de prueba.

Dr. Brain introduce el concepto de "sincronización cerebral".

El objetivo del científico es recabar pistas que lo ayuden a esclarecer los hechos que rodearon la muerte de su hijo. Sin embargo, de a poco las personalidades de los fallecidos comienzan a aflorar en él, obligándolo a experimentar sentimientos por primera vez en su vida y, planteando así, el interrogante de lo que representa esa “consciencia residual” en relación a la esencia de las personas más allá del cuerpo físico.

Park Hee-soon, actor encargado de interpretar a Kangm, un detective privado que ayuda a Sewon en su búsqueda, se refirió a este tema asegurando que “el hecho de que el concepto de “sincronización cerebral” sea original y nuevo es algo muy particular que causa mucha curiosidad en la audiencia”.

Lee Sun-kyun y Park Hee-soon protagonizan la serie de Apple TV+.

“Cuando sincronizas no solo adquirís el conocimiento de la persona con la que estás sincronizando, también las emociones, el comportamiento y los hábitos de esa persona y creo que eso es algo muy intrigante”, agregó el actor en referencia a las consecuencias que tiene el experimento en la serie de Apple TV+.

La clave del éxito

Si bien, a simple vista puede parecer una historia de ciencia ficción poco conectada con la realidad (al menos hasta donde se sabe), la serie aborda temas fácilmente identificables como el dolor por la pérdida, la añoranza por los fallecidos, las fobias sociales, los traumas o la culpa y la eterna obsesión por vencer la muerte. Esto es, sin dudas, un factor clave a la hora de entender la popularidad de la serie a nivel global.

Lee Sun-kyun lidera el elenco protagónico de la tira.

Pero no es la única razón a la que puede adjudicarse el éxito de "Dr. Brain". Si bien hay todo un rango de géneros explorados por la televisión y cine surcoreano, incluso más allá de los k-dramas (dramas televisivos de Corea), las historias con personajes disfuncionales inmersos en situaciones retorcidas y extremistas han sabido ganarse la aceptación del público en general..

Mientras ‎Bong Joon-ho mostraba en “Parasite” un retrato crudo y tragicómico de la decadencia humana y el choque de clases en ambos extremos de la sociedad y Hwang Dong-hyuk plasmaba una metáfora sobre el individualismo humano, el control y la manipulación de las clases poderosas sobre las sociedades en “El Juego del Calamar”, Kim Jee-woon explora en “Dr. Brain” los límites de la vida y la trascendencia como especie más allá de la muerte, y lo hace a través de la obsesión, los trastornos mentales y la ruptura de los límites éticos de la ciencia.

"Parasite" le abrió la puerta a nuevas producciones surcoreanas.

Los relatos inquietantes y los traumas personales suelen ser grandes condimentos para el público que busca transportarse a universos desconocidos, pero también es una de las razones que atrajo a sus actores a embarcarse en un proyecto tan ambicioso y controversial como "Dr. Brain", y así lo expresó Lee Yoo-young, actriz encargada de ponerse en la piel de Jaeyi, esposa de Sewon.

“El elemento sci fi de misterio e investigación fue lo que más llamó mi atención. Los personajes están inmersos en un incidente controversial y en el proceso de resolver sus casos usan la tecnología de sincronización de cerebros y eso creo que es bastante único”, explicó la intérprete surcoreana de 31 años.

Lee Yoo-young se pone en la piel de Jaeyi, la esposa del protagonista.

Sin embargo, para Lee Sun-kyun, el nombre del director fue crucial para embarcarse en la producción de Apple TV+. “Desde que empecé a actuar en mi juventud, realmente amaba sus películas. Las he mirado todas. Además, es la primera serie dirigida por él, ya que normalmente solo trabaja en películas”, expresó el protagonista.

El fenómeno surcoreano en el mundo.

"Dr. Brain" se sube a la ola de producciones surcoreanas que están triunfando internacionalmente, donde también se encuentran los k-dramas y el k-pop, el movimiento musical que está rompiendo todos los récords en plataformas digitales alrededor del mundo. “Estoy muy orgulloso de ellos y espero que tanto el k-drama como las k-movies (cine Coreano) puedan conseguir el mismo nivel de éxito global”, dijo el protagonista de la tira.

Además, se refirió al papel crucial que están teniendo las plataformas de streaming en el alcance masivo y agregó: “Jamás me imaginé que el mundo iba a estar mirando producciones coreanas, pero eso está pasando y me pone muy feliz que despertó la curiosidad de audiencias globales”.

Dr. Brain es una adaptación de un webtoon homónimo.

A su vez, Lee Yoo-young resaltó los valores que busca plasmar la serie, dejando claro que, más allá del elemento sci-fi y la trama oscura “hay mucha profundidad para ofrecer a la audiencia en la serie”.

“Se trata de una persona que se sumerge en un viaje interno, buscando entender las emociones y los sentimientos y lo que su familia significa para él. Espero que quienes vean la serie sientan la calidez de la historia y que este drama pueda entrar en sus corazones”, concluyó la intérprete.

"Dr Brain" cuenta con seis episodios de una hora cada uno y puede encontrarse completa en Apple TV+.