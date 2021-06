Todos los detalles de la vacuna Sputnik Vida que se producirá en Argentina

La pandemia de coronavirus no afloja en el país. Este miércoles se reportaron 35.017 nuevos casos de covid-19 y unos 587 fallecidos. No obstante, no todas son malas noticias ya que se empezó a desarrollar en el país la Sputnik Vida tras la aprobación del Instituto Gamaleya de Rusia.

Vídeo | Tras la aprobación de Gamaleya, Richmond podrá producir más de un millón de Sputnik Vida por mes

En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con el médico infectólogo Ricardo Teijeiro, quien habló sobre la producción nacional de Sputnik V en el Laboratorio Richmond.

“Se comienza la producción en el país ya que traeremos el agente antígeno y luego lo dosificamos y distribuimos”, dijo Teijeiro, quien luego explicó que los antígenos son partículas que se inyectan en los individuos para fortalecer la respuesta inmune. “Los antígenos generan anticuerpos contra la proteína S que impiden que el virus ingrese a las células”, aseveró el experto al respecto.

“Se logró una transferencia tecnológica desde el Instituto Gamaleya a Laboratorios Richmond”, aseguró el entrevistado. Asimismo, el especialista dijo que se podrán producir un millón de dosis por mes. “La producción tardará aproximadamente un mes y medio o dos y luego se podrá exportar al resto del mundo”, concluyó Teijeiro.