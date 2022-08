Tras lanzar “Te esperaré”, Estani y Robleis hablaron sobre sus comienzos y las colaboraciones que sueñan concretar

Estani viene pisando cada vez más fuerte dentro de la escena local urbana y ahora decidió unirse al youtuber y cantante Robleis, para lanzar el tema de corte pop “Te esperaré”, el cual ya cuenta con casi un millón de reproducciones en la plataforma de video.

Estanislao “Estani” de Lera comenzó a destacarse como productor muy joven. Esto lo llevó a trabajar a la par de nombres como Big One, con quien produjo para FMK, Sony G y Rusherking, entre otros.

Mirá a Estani y Robleis en RePerfilAr

Por su parte, Robleis se hizo conocido en YouTube, donde cuenta con más de 17 millones de suscriptores y otros 4.4 en Instagram. "Te esperaré", es el primer trabajo que hacen juntos delante del micrófono y aseguran que están muy contentos por la respuesta que tuvo por parte del público.

“Era un tema que venimos planificando hace un tiempo y te imaginarás todo el nerviosismo previo a un lanzamiento y lo que hay que organizar. Pero todo vale la pena cuando ves el feedback de la gente, que en este caso fue increíble”, aseguró Estani, compositor principal de la canción.

“El tema no nació como una colaboración, sino que le pasé el tema (a Robleis) para ver qué opinaba, y le gustó tanto que me dijo de hacerlo juntos. Obviamente, no dudé ni un segundo”, relató Estani sobre el origen del feat.

Por su parte, Robleis aseguró que la canción le generó muchas sensaciones y esto lo llevó a escucharlo casi todos los días durante dos semanas, antes de proponer el dúo. “Después nos pusimos por WhatsApp a cranear la idea del video y en unos 30 minutos teníamos más o menos armado lo que queríamos”, agregó el youtuber.

Tomás Arbillaga, nombre real del Robleis, nació en Olavarría pero hace un tiempo que reside en el principado de Andorra, en Europa. Su primer single “Déjalo Atrás”, fue lanzado a principios del año pasado, por lo que su carrera musical está apenas comenzado. Sin embargo, ya cuenta con más de 500 mil oyentes mensuales en Spotify.

Ahora, el joven debe compaginar los dos mundos, el de redes y el musical y, si bien dice estár disfrutando del proceso, confiesa que intenta no “quemarse mentalmente”.

“Hace poco salí de un pozo medio oscuro. Puede ser complicado llevar ambas cosas e intentar hacer las dos a un nivel bastante alto. Esto hace que sea muy exigente”, contó Robleis.

“Son dos mundos que comparten muchísimas cosas, pero son completamente diferentes”.

Para Estani, la faceta musical estuvo muy presente desde muy joven, y una de las personas que lo alentó a dejar su Bahía Blanca natal para embarcarse en esta profesión, fue nada más y nada menos que Enzo Sauthier, más conocido como FMK.

“A FMK lo conozco hace muchos años, antes que a él le fuera tan bien. Y cuando explotó y se vino a Buenos Aires, me incluyó en todo. Me dijo ‘amigo, venite que acá podemos laburar’, y fue un gran impulsor para que yo decida soltar todo y dedicarme de lleno a la música”, explicó Estani.

Robleis, ¿Qué significa para ustedes el apoyo que todos los artistas urbanos argentinos están teniendo?

Yo creo que fluye un montonazo. Las vibraciones que hay en el ambiente en el que nos movemos, están muy activos para hacer cosas. Fluye mucho la dedicación, la buena onda y las ganas y lo comparto con otros artistas que también tiene esa misma chispa y esas mismas ganas de romper y que hace que después vaya todo como va.

Estani, ¿Cómo ves la escena musical argentina?

Re bien. A mí lo que me encanta es el hecho de que todos se ayuden mutuamente. Es algo que me pone muy orgulloso, y mucho más cuando voy a los shows de los pibes y veo lo que causan en la gente. Ese es el momento de más orgullo, porque pienso que es re loco que un tema que creamos en un estudio, los dos solos, lo esté gritando toda la gente.

Si bien, en comparación con nombres como Tiago, Rusherking o María Becerra, Estani y Robleis están comenzando a crecer, y el volverse conocido es un factor con el que el artista debe aprender a lidiar, tarde o temprano.

“Quizás no tengo la masividad de la gente que cuando me ve en la calle me avasallan, pero cada vez que alguien se acerca, lo valoro mucho. Hasta hace un tiempo, no podía creer que alguien viniera y me pidiera una foto. Estoy muy agradecido en ese aspecto”, aseguró Estani.

¿Cuál sería su colaboración soñada?

Robleis: Yo creo que por la onda que estoy haciendo, que todavía la gente no la vio, pero estoy trabajando cositas, creo que un feat con Lali sería muy interesante. Tengo muchas ganas de ir a un show de ella y nutrirme de ese conocimiento y la presencia escénica que tiene.

Estani: Yo me voy a volar un poco y te voy a decir Charlie Puth. Es mi feat soñado. Es más, en “Te esperaré” hay un sample de una percusión que es de un tema de él. Un guiño a mi fanatismo por él. Y nacional, siento que tengo un feat pendiente con FMK. Cómo sellar una etapa. Para mí ya es un hermano de hace muchísimos años y lo respeto increíblemente como artista.

En cuanto a lo que se aproxima en la carrera de ambos artistas, Robleis aseguró que para el año que viene tiene pensado sacar su primer álbum, y es algo en lo que ya se encuentra trabajando, justamente, con Estani como productor de algunas de sus pistas. Además, se estará presentando en el Gran Rex el 19, 20 y 21 de agosto y el 6 y 13 de noviembre, donde repasará todos sus temas.

Por su parte, Estani, luego de acompañar a Rusherking en su gira de 2021, y sumarse al gran éxito del tema “Bandido”, el cual interpretó junto a FMK, Emanero y el mismo Rusher, va a estar presentándose en varias fechas, tanto nacionales como internacionales.