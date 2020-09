Verano 2021: el miedo al fracaso

Noticias Relacionadas Vacaciones: peligra la temporada 2021 en la costa por el coronavirus

Los interrogantes de la pandemia, se trasladaron a la temporada de verano que se avecina. Por ahora son más las preguntas y menos las respuestas.

Desde el gobierno adelantaron que una de las iniciativas sería estirar la temporada hasta abril, de esa manera, se evitarían las grandes aglomeraciones de personas en lugares turísticos.

Por otro lado, la diputada radical por Río Negro, Lorena Matzen, presentó un proyecto de pasaporte sanitario. Una herramienta para que cada ciudadano demuestre sus condiciones de salud y pueda trasladarse con normalidad. "Se trata de un doble testeo en el que se garantiza no tener el virus, y con ello la condición de libertad para poder circular", explicó la legisladora en el informe.

Sin embargo, el temor a que colapse el sistema de salud continúa latente, es por eso que van a trabajar en darle cierto aire a los hospitales. Pero también está el miedo de las familias, por el costo de cuánto saldrá el viaje si van a tener que hisoparse antes y después.

Y por último, el gran temor que tienen todos los empresarios que viven del turismo, ya que no saben cuales van a ser las condiciones para poder abrir. Desde el sector, por el momento, solo presentan quejas e inquietudes. Pedro Marinovich, presidente de la Asociación Hotelera de Pinamar, en diálogo con RePerfilAr, sostuvo: "Nuestra situación es bastante compleja, dado que las incertidumbres que nos están ganando por no saber si se va abrir, si habrá o no temporada está generando no poder tomar reservas ni personal. La incertidumbre nos está ganando. No sabemos que hacer". La situación se resume en: muchos miedos, e interrogantes y pocas respuestas. Ante la especulación, los únicos que se están beneficiando son los propietarios de las casas quintas en los countries que rodean la Capital Federal.

Mientras tanto, la intriga en torno a las vacaciones de verano, sigue sin resolución, pero el tiempo apremia cada día más. La única certeza es que habrá temporada, aunque nadie sabe cómo.