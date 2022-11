Violencia sin límites: brutal golpiza de un grupo de patovicas a un joven en Pilar

Un joven recibió una brutal paliza de parte de un grupo de patovicas que trabaja en la seguridad de un boliche en Pilar. El violento episodio se registró en la madrugada del domingo en el local bailable Sunset.

Los incidentes habrían comenzado dentro del boliche, cuando la víctima del episodio sufrió el robo de una jarra con una bebida alcohólica que él había comprado.

Cuándo fue a discutir con los presuntos ladrones, los patovicas intervinieron en el episodio y le arrancaron un reloj y una cadena. La feroz golpiza habría comenzado cuando la víctima le reclamó a los miembros de la seguridad del boliche el retorno de sus pertenencias.

“Estábamos adentro del baile. Una chica vino a coquetearme, porque estaba con dos chicos. La chica me coqueteó y me quiso pedir una jarra mía que me salió cinco mil pesos. La chica me coqueteó, me doy vuelta y la jarra no la tenía más atrás mío”, relató Braian al canal TN.

Luego añadió: “Yo voy y les digo a los pibes que el trago era mío, y la chica que no, que nada que ver, y ella se me empezó a parar de manos, me empezó a empujar de todo. Y los patovicas agarraron y me sacaron a mí”.

En ese momento comenzaron los problemas: “En ese transcurso que me van sacando, yo voy forcejeando explicándoles que el que estaba haciendo ‘bondi’ no era yo, sino eran ellos, y en ese transcurso me arrancan la cadena mía y un reloj. Me sacan afuera y yo empecé a hacer problemas por mis cosas. No me la querían dar, no abrían la puerta, me puteaban, me escupían", contó. No obstante, tras insistir por sus pertenencias robadas, "me salieron entre los 20 patovicas y me dieron como me dieron”, concluyó.

Las imágenes del ataque se hicieron virales gracias a un video que filmó un testigo del hecho. Desde el Cuerpo Único de Inspectores del Municipio se observaron las imágenes del terrible ataque y se decidió este lunes clausurar el establecimiento. Ahora, el caso pasó a manos del Juzgado de Faltas de la ciudad, que tendrá que resolver las posibles sanciones para con los dueños del lugar y con los protagonistas de la paliza.