Zoe Gotusso sobre su presente: “Estoy viviendo esto con mucha curiosidad, alegría y muy a flor de piel”

El público la conoció en 2017 como parte del dúo Salvapantallas, cuando aún subían sus videos de covers a YouTube y comenzaban a hacerse conocidos en la escena musical argentina. Ahora, tras lanzarse como solista en 2019 y con la publicación de su primer disco “Mi primer día triste” (2020), el cual ganó un Premio Gardel al “Mejor Álbum Pop”, Zoe Gotusso desembarca el 22 de mayo en el Gran Rex, justo después de haber sido elegida para abrir el show de Maroon 5 en Argentina.

Zoe transmite calma cuando habla y obliga de forma natural a bajar la vorágine que tiene Buenos Aires a su alrededor. En un departamento de Palermo, se toma un té sonriente y responde a todas las preguntas de los periodistas que van pasando uno tras otro. La cita con el público porteño es el mismo día de su cumpleaños número 25, por eso - y por muchas cosas más - la celebración será aún más significativa.

Zoe Gotusso prepara su primer Gran Rex (zoegotusso.com)

Se vienen muchas fechas como parte de la gira “Ganas Tour” y con un cierre tremendo el día de tu cumpleaños, ¿Cómo lo estás viviendo?

Estoy viviendo esto como una esponjita. Tengo un par de años de carrera y otro proyecto que me trajo hasta acá, pero no dejan de ser un montón de emociones nuevas. Nunca hice un Rex, nunca me anime a convocar a tanta gente en mi cumple. Nunca festeje mi cumple con tantos extraños, en el buen sentido, porque son extraños que me quieren y que yo los quiero a través de mi música. Estoy viviendo esto con mucha curiosidad, alegría y muy a flor de piel. Estoy muy emocionada.

Y además, se trata del reencuentro con el público porteño presentando tu álbum…

A Buenos Aires lo hice esperar, porque hace meses vengo tocando con la gira y este show nuevo lo presentó en el Rex. Tengo muchas ganas y los dejé con mucha manija y es una fecha que no me voy a olvidar nunca más. Mi cumpleaños, el Rex. Si alguien me lo decía hace seis años le decía “estás loco”.

O no, porque siempre fui bastante de la locura, de soñar. Al principio no, no es que nací deseando, pero después me fui sacando la vergüenza de los deseos, a decírselos a mis amigos, a decirlos cuando pido la torta, a decirlos en voz alta, a escribirlos en mi cuarto. Fan de desear.

Zoe presentará su disco "Mi primer día triste" en Buenos Aires. (Gentileza prensa Zoe Gotusso)

Una de las fechas de la gira es en Córdoba, tu casa. ¿Cómo te sentís volviendo a tu ciudad?

Me da mucho gusto ir a Córdoba. De hecho, rompo el hielo ahí. El primer concierto es ahí y para mí está muy pensado eso, porque me reciben con mucho cariño. Es mi equipo. Yo traigo algo como un trofeo, o lo que sea, y siento que está el equipo ahí, está mi casa, está mi familia, están mis amigos.

Tocar en Córdoba significa dormir en mi casa, en la casa de mi madre o de mi padre y cambia todo. Es como si hoy, después de este día de trabajo, me vuelva a que mi mamá me haga un tecito. Es muy lindo. Yo salí de Córdoba, pero tengo esa bandera, entonces significa mucho tocar ahí y empezar la gira ahí.

Tanto en tu tierra, como en las fechas que vas a hacer, es gente que te sigue y te conoce bien, pero hace poco abriste el show de Maroon 5 en el Campo Argentino de Polo ¿Cómo fue presentarte frente a un público nuevo? ¿Pudiste hablar con la banda?

Le llevé a mi madre que le gusta el grupo. Terminé y salí a tocar abajo, pero nunca hubiera tocado la puerta, ni preguntado, ni nada. Me pareció ya muy lindo estar ahí. Como decís, era gente que no conocía mis canciones y nunca tuve un público tan masivo, de 30 a 50 mil personas. ¡Es un montón!

Zoe Gotusso fue la encargada de abrir el show de Maroon 5. (Gentileza DF Entertainment)

Pensaba que iban a hablar mucho, pero sentí mucho respeto. Había gente que cantaba. Obvio que no todos porque me estaban conociendo, pero para mi esa fecha fue una puerta a mucha gente nueva y a ver como me sentía con el desafío, con el escenario, con compartir, con que después de mi toque una banda que va a sonar todo y me sentí muy bien.

Lo disfruté. Podría haber estado mucho más nerviosa, pero también vengo trayendo un ritmo que me hace perder de a poquito los nervios.

¿Cómo te preparas antes de un show?

Los mejores, o unos muy buenos que me hiciste acordar, son cuando tocas al lado del mar y podés ir por la tarde. Eso es increíble. Te cambia la energía si te metes al mar. Después en lo cotidiano, porque tampoco toco siempre al lado del mar (risas), pongo música.

Soy responsable de ser líder y eso significa cuidar hasta el más mínimo detalle, como llevar un parlantito, que haya buena onda, cariño con el equipo. Hago una clase de canto para mi neurosis y para saber que voy a estar bien y confiar en mi instrumento.

Justo en el minuto antes de salir abrazo a todo mi equipo y eso me parece clave. Quizás esa es una cábala para mí porqué no tengo nada tipo “me pongo una carta con el número dos adentro de mi media” (risas). Es quizás más espiritual lo que intenciono en ese momento previo a tocar, va cambiando.

Si tuviera que elegir algo antes de tocar, pondría un metegol, como algo lúdico. El metegol a mí me gusta mucho.

¿Sos buena jugando al metegol?

Siento que un poco sí (risas). Full kiosquito y ahí metegol y coquita.

"Mi primer día triste" es el primer disco de la artista cordobesa. (zoegotusso.com)

¿Tenés un momento para componer, o algo que dispara la creatividad, o podés hacerlo en cualquier momento?

No sé, no tengo una respuesta porque lo estoy descubriendo. Hoy hice una canción y nunca hubiera imaginado que dentro de tanta vorágine la hubiera terminado, pero así fue. La hice con un amigo, lo llamé por videollamada y la terminé.

De repente, me pasa que hace una semana me quejaba porque no tenía ocio para escribir y entre tanto laburo me sale una canción. Una vez cree una especie de campamento de canciones con mi amigo Nico y nos fuimos al Tigre. Ahí vinieron varias. Escribimos como cinco en dos días.

Después estoy meses para escribir y me sale una, pero diría que cuando tengo cosas que decir es cuando más fácil me salen las canciones, las vomito directamente.

Si pudieras elegir ¿Con quién te gustaría hacer una colaboración?

Siempre dije que Mercedes Sosa, que no la tenemos acá presente, pero igual no quiero dejar de decirlo, porque ese fue mi primer deseo. También he deseado, y aun deseo, cantar con Natalia (Lafourcade) o Julieta (Venegas) que me han marcado y siento que están más cerca de mi cantar.

Pero me encantaría sorprenderme, e incluso unir mi voz con alguien que me traiga algo muy distinto, un condimento que ni siquiera sé que existe. Y en eso no tengo respuesta, quiero que me sorprenda. Que me inviten o yo invitar a alguien o descubrir un

artista que me dé otro condimento.

"Gana Tour" llevará a Zoe Gotusso a presentarse en el exterior. (zoegotusso.com)

¿Hay alguna canción con la que tengas una relación especial o que te guste más tocarla?

La que se llama “María”, es una gran amiga mía. Esa la elijo y no porque sea real, “María” como canción es una gran amiga mía, así que hoy vamos a elegir y recomendar esa canción.

¿Hay nuevo disco en camino?

Siempre voy a prometer discos, no sé si está mal que lo haga, pero creo que siempre voy a hacer discos. Se viene un disco, pero es mentira que diga esto porque no entré ni en el estudio.

Yo escribo desde que terminé este disco hace un año y medio, o sea que tengo un montón de canciones. Podría estar en el estudio, pero no lo elegí todavía, quiero hacer las cosas respetando los procesos, tocando.

Quiero abrazar y darle mil besos a mi disco antes de entrar en el estudio y creo que los besos se los estoy dando en cada ciudad y estoy para seguir tocando. También, como me tocó mucho de pandemia todavía hay muchos lugares a los que no fui y tengo la fortuna que mi gira pueda ser internacional, que para mí es re contundente que un proyecto que arranca pueda ir afuera, así que de eso se va a tratar lo que viene, de yo indagando otras cosas.

