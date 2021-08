Zunino sobre el enojo de Alberto: "El presidente no está dando pie con bola para salir de la crisis"

El presidente Alberto Fernández se mostró furioso en un acto por las repercusiones de la filtración de la polémica foto en la que se lo ve festejando el cumpleaños de Fabiola Yáñez, su pareja, en plena fase 1 de la cuarentena.

Vídeo | La furia de Alberto Fernández

En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con el periodista Edi Zunino, quien habló sobre el enojo del presidente y la reacción del oficialismo ante la filtración de la foto en Olivos.

“El presidente no está dando pie con bola para salir de la crisis”, dijo Zunino, quien luego completó: “No tardó 24 horas en pedir disculpas si no 13 meses porque no se sabía lo que había ocurrido”. En esa misma línea, el periodista dijo que el presidente primero salió a hablar de fake news diciendo que la foto estaba trucada y catalogó los dichos de Cafiero fueron desafortunados.

Vídeo | El análisis de Edi Zunino

“El presidente tenía 85% de aprobación en ese momento y es una lástima no valorar la confianza como un valor importante”, disparó el entrevistado. “Todos tuvimos un dolor por no haber estado cerca de las personas y eso no se cierra con decir que fue un error”, completó el periodista.