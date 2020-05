Coronavirus: largas filas en Once para realizarse el test rápido

por Florencia Ballarino

Una larga fila de personas sobre unos de los andenes de la estación cabecera de la línea Sarmiento de la Estación Once aguardaban hoy jueves para realizarse el test rápido que detecta la presencia de anticuerpos contra el coronavirus, en la tercera jornada del Estudio de Vigilancia Covid-19 que encabeza el Ministerio de Salud de la Nación. Las personas voluntarias esperaban hacerse el estudio para conocer si tuvieron en algún momento contacto con el SARS-CoV-2.

"Estamos cerrando la etapa de testeo voluntario para definir personas que tengan serología positiva en puntos centinelas de alto tránsito. El miércoles 29 de abril se testaron 431 personas en Retiro y por primera vez hubo un resultado positivo, una persona de 23 años de zona norte con antecedentes de viaje que había tenido sintomatología hace más de 21 días", explicó Carla Vizzotti, Secretara de Acceso a la Salud durante el reporte matutino del Ministerio.

El procedimiento fue el mismo que se realizó ayer en Retiro y el último viernes en Constitución: primero se toma la fiebre a los voluntarios mayores de 18 años con un termómetro digital, luego la persona ingresa y se le extrae una pequeña gota de sangre –a través de un pinchazo capilar en el dedo– para colocarla en el test. Durante la espera del resultado, reciben información sobre cuidados para evitar la transmisión del virus. Y finalmente el equipo médico le comunica el resultado de la prueba a la persona testeada.

"Vinimos con mi esposa en primer lugar por prevención y seguridad. Tengo 76 años y hacerme este estudio me da más seguridad", aseguró Tito, uno de los 200 voluntarios que aguardaba para hacerse el test en Once, a Télam. Javier, en tanto, sostuvo que "no está de más" hacerse el estudio y afirmó que "se quedaría más tranquilo" al tener el resultado ya que en su trabajo, en un hotel céntrico, tuvo contacto con turistas hasta el pasado 20 de marzo.

Los test se realizan a personas mayores de 18 años que no hayan tenido síntomas en los últimos 21 días.

"El protocolo de testeo se va a compartir con las provincias que quieran adherir para realizarlo en los puntos de alto tránsito y uso del transporte público de las 24 jurisdicciones y poder tener una foto de lo que está pasando", sostuvo Vizzotti al mismo tiempo que recordó que "los test serológicos tienen un uso en un contexto de investigación epidemiológica, ya que no son capaces de identificar qué persona porta el virus y puede transmitirlo sino que busca anticuerpos que haya generado el organismo luego de tener contacto con el virus".

Para la investigación epidemiológica se utilizaron parte de los 170 mil tests rápidos que fueron donados al Ministerio y llegaron el último lunes desde China. Los mismos son de la marca Zhuhai Livzon Diagnostics Inc. y cuentan con la aprobación y validación de la Anmat.

“Con esta acción estamos mirando la situación que teníamos veinte días atrás, cuando estábamos al inicio de la cuarentena y la población no circulaba tanto como lo está haciendo ahora por las actividades que se han ido habilitando, en consecuencia creemos que en el próximo testeo, dentro de aproximadamente dos semanas, vamos a poder detectar la circulación que pudo haber sucedido en este momento y a partir de ahí poder sacar conclusiones”, manifestó Sonia Tarragona, subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica del Ministerio.