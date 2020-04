El testeo masivo de coronavirus es una de las herramientas que diversos países utilizaron para controlar la pandemia, y una de las medidas más reclamadas por la oposición al Gobierno nacional desde el inicio de la cuarentena. Por eso, el Ejecutivo comenzará a realizar una investigación epidemiológica con testeos rápidos a partir de este viernes 24 de abril en los grandes centros de trasbordo de transporte público de la Ciudad de Buenos Aires.

El objetivo es medir la circulación del covid-19 en la población metropolitana, uno de los distritos más afectados por la enfermedad en el país, según detalló el ministro de Salud, Ginés González García en declaraciones al canal de noticias C5N, quien aclaró que la medida “no es para diagnóstico”, sino “para empezar a ver en muestras de población cómo estamos con respecto a asintomáticos que tengan anticuerpos que demuestren que han estado en contacto con el virus”.

La investigación abarcará 170 mil pruebas, a partir de kits de test serológicos que llegaron de China. Las autoridades nacionales buscan tener los primeros resultados para este sábado y la semana próxima el estudio se extenderá a las provincias. Según pudo saber PERFIL, los 170 mil kits de diagnóstico rápido fueron adquiridos y donados al Ministerio por la petroquímica Cuyo S.A. Fueron validados por la Anmat para estudios epidemiológicos y su destino será en principio el Instituto Anlis-Malbrán.

¿Qué son los llamado "test rápidos" y cuál es la diferencia con los test de PCR? La PCR, siglas en inglés de "Reacción en Cadena de la Polimerasa", es una prueba de diagnóstico que permite detectar un fragmento del material genético de un patógeno o microorganismo. Desde el inicio de la pandemia, esta prueba se realiza en el Instituto Anlis- Malbrán y, gracias a la descentralización, en 142 laboratorios de todo el país. Hasta el momento, se han hecho 34.568 test con un índice de positividad del 10,04%.

Por lo general, a una persona sospechosa de estar infectada se le realiza un hisopado nasofaríngeo. Esa muestra respiratoria se analiza en el laboratorio y el resultado se obtiene en 6 a 7 horas. Si la prueba detecta ARN del virus, el resultado es positivo y se confirma que está infectada por el SARS-CoV-2. Si la técnica de PCR no detecta el material genético del virus, la persona no está infectada. La PCR es una técnica compleja, que requiere equipamiento específico (unas máquinas llamadas termocicladores en tiempo real donde se producen las reacciones) pero es muy sensible y confiable.

A diferencia de la PCR, los test serológicos permiten conocer en minutos si una persona está o ha estado infectada. Estas pruebas rápidas no identifican el ARN del virus, sino que detectan anticuerpos producidos frente al virus a partir de una muestra de sangre. Son menos sensibles y específicos y funcionan como una tira reactiva. Según consignó el diario La Nación, desde este viernes se harán de manera voluntaria entre los pasajeros de trenes, subtes y colectivos. Comenzarán con unos 350 por día y la cifra aumentará a medida que el estudio empiece a hacerse en otros distritos.

"El test serológico no reemplaza a la técnica de PCR, lo complementa y está más focalizado en estudios epidemiológicos", le explicó días atrás a PERFIL Julio Caramelo, jefe del Laboratorio de Biología Estructural y Celular de la Fundación Instituto Leloir, quien junto a la virologa Andrea Gamarnik y demás equipo están desarrollando un kit diagnóstico serológico propio. La Organización Mundial de la Salud, recomienda el uso de estas nuevas pruebas de diagnóstico rápido solo en entornos de investigación.

AB/FF