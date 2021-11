Durante el 2020, 10.279 personas fallecieron en la Argentina por cáncer de pulmón

El 17 de noviembre se lleva adelante la conmemoración por el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón. El año pasado, durante la pandemia del Covid-19, más de diez mil personas murieron en el país a causa de esta enfermedad. Distintos especialistas indicaron qué medidas tomar para prevenirlo y especificaron que el cigarrillo afecta al 80% de los implicados en esta afección.

De acuerdo a los datos actualizados al 21 de septiembre de este año de la Organización Mundial de la Salud (OMS), "el cáncer es una de las causas principales de muerte en todo el mundo: casi 10 millones de fallecimientos en 2020". Además, indicaron que 2,21 millones de defunciones se produjeron por cáncer de pulmón. "Hay dos tipos de cáncer de pulmón: cáncer de pulmón de células no pequeñas y cáncer de pulmón de células pequeñas. Fumar causa la mayoría de los cánceres de pulmón, pero los no fumadores también se enferman de cáncer de pulmón", indican desde la página del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos.

En el 2020, 10.279 personas murieron a causa del cáncer de pulmón en la Argentina. "Las principales medidas para controlar y prevenir la enfermedad se deben enfocar en campañas de cesación de tabaco, sumado a todas las medidas que contribuyan a disminuir el consumo de cigarrillo", le dijo a Télam el coordinador de la Unidad de Oncología Torácica del Cemic, Gonzalo Recondo.

Los expertos aseguran que el 80% de estas enfermedades se genera por la adicción al tabaco. Recondo también subraya que contaminantes ambientales como el asbesto o el radón también pueden originar problemas en los pulmones. Sin embargo, el riesgo de padecer cáncer de pulmón por la relación con el cigarrillo es de 10 a 30 veces mayor en relación a las personas que no fuman.

Riesgo de los fumadores

La OMS detalla el mismo panorama respecto a los fumadores pero también ponen como grandes peligros de contraer cualquier tipo de cáncer el consumo de alcohol, las dietas poco saludables, la inactividad física y la contaminación del aire.

De acuerdo al Ministerio de Salud de la Nación, los antecedentes familiares y personales también pueden influir en la gestación de esta enfermedad. Por eso explican, desde el árbol familiar, que personas con padre, madre, hermano o hermana que padecieron cáncer de pulmón aumentan levemente el riesgo. En el caso de los antecedentes personales, se toman en cuenta afecciones en los pulmones.

Por otro lado, aparece también la cuestión etaria, ya que las personas mayores de 65 años son las que más diagnósticos de este tipo tienen. Según la OMS, los problemas por incubar cualquier tipo de cáncer también pueden venir de "infecciones crónicas también son factores de riesgo de cáncer", sobre todo en países de ingresos bajos y medianos. "En el mundo, cerca del 13% de los casos de cáncer diagnosticados en 2018 se atribuyeron a infecciones, especialmente las causadas por la Helicobacter pylori, los papilomavirus humanos, los virus de la hepatitis B y de la hepatitis C y el virus de Epstein-Barr", explican en el organismo sanitario.

Prevención del cáncer

Dentro de las posibilidades de reducir este tipo de enfermedades, la Organización Mundial de la Salud configuró un listado con distintos modos de prevenir el avance de cualquier especie de cáncer.

Evitar consumir tabaco

Mantener un peso corporal saludable

Comer una dieta saludable en la que se incluyan frutas y verduras

Realizar actividad física de forma regular

Evitar el consumo nocivo del alcohol

Vacunarse contra el VPH y la hepatitis B en caso de pertenecer a un grupo para el que se recomienda la vacunación

Evitar la radiación ultravioleta (que resulta principalmente de la exposición al sol)

Reducir (en la medida de lo posible) la exposición a la radiaciones ionizantes (por motivos profesionales o durante la realización de pruebas de diagnóstico por la imagen)

Reducir la exposición a la contaminación del aire exterior e interior, incluida la exposición al radón (un gas radiactivo que se produce al desintegrase de forma natural el uranio). La exposición al radón puede producirse en hogares y edificios)

"Los cigarrillos electrónicos también son tóxicos"

La médica oncóloga Carmen Pupparelli le explicó a Télam que la utilización de dispositivos que muchas veces sirven como vaporizadores para "ayudar" a dejar el cigarrillo clásico también son nocivos para los pulmones.

"Hay que exigir que no se fume en ambientes cerrados. Y hay derecho a hacerlo. La nicotina se libera durante mucho tiempo en el ambiente y queda impregnada -por ejemplo en cortinas y alfombras- y sigue intoxicando el espacio", manifestó.

Luego aclaró que no es sólo el cigarrillo convencional el origen de esta enfermedad. "No es solamente el tabaco. Cualquier combustión en los pulmones daña el tejido pulmonar. Los cigarrillos electrónicos también son tóxicos. Los pulmones no están preparados, por lo que la reacción del órgano es ponerse más grueso, y allí es donde luego puede aparecer un cáncer", detalló.

Detección temprana del cáncer

Los especialistas coinciden en que una detección de esta enfermedad de forma temprana genera que el tratamiento pueda ser más eficaz. "La probabilidad de supervivencia aumenta, la morbilidad se reduce y el tratamiento es más barato. Realizar un diagnóstico precoz y evitar retrasos mejora notablemente la vida de los pacientes", explican desde la OMS.

También detallan que hay tres componentes importantes que sirven para tomar dimensión de lo beneficioso de realizarse estudios para detectar cualquier tipo de cáncer:

Conocer los síntomas de diferentes formas de cáncer y ser consciente de la importancia de buscar asesoramiento médico si hay motivos de preocupación

Acceder a servicios de diagnóstico y evaluación clínica

Realizar una derivación oportuna del paciente a servicios de tratamiento

Esta fecha conmemorativa del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón tiene a su vez diferentes campañas que se llevan adelante en el país. Entre ellas está la que llevan a cabo la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, el Instituto Fleming y de MSD Argentina, que utilizan sus redes sociales para explicitarlos factores de riesgo y las formas de prevención.

