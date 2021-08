Aníbal Pachano vuelve a quimioterapia: "Estoy tratando de tomarme todo con humor"

La salud de Aníbal Pachano está nuevamente comprometida. Es que después de pasar varios meses internado en el Instituto Fleni en estado delicado, el artista logró recuperarse, pero en los últimos controles los médicos detectaron que uno de sus tumores se inflamó por lo que deberá volver a realizarse quimioterapia.

Vídeo | Aníbal Pachano en RePerfilAr

En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con Aníbal Pachano, quien habló sobre cómo está transitando su enfermedad y su rutina diaria para mantenerse equilibrado.

“Yo ya me interné el jueves porque se me inflamó un tumor que tiene que ver con el área motriz”, dijo Pachano, quien luego completó: “Me noté medio torpe y no lo asocié”. En esa misma línea, el artista dijo que el cáncer de pulmón que padeció está inexistente y que solamente le quedan los tumores cerebrales.

Tres argentinos crearon la primera bebida a base de cannabis

“Me van a hacer un tratamiento muy similar al que hacía antes de la pandemia”, disparó el entrevistado. “Estoy tratando de tomarme todo con humor porque la enfermedad es complicada, soy muy resiliente”, completó el artista.

Finalmente, Pachano afirmó que estar bien equilibrado es clave para transitar la enfermedad y que está investigando a sus antepasados.