Por qué no es recomendable usar un test de antígenos luego de la vacunación

Después de vacunarse muchas personas decidieron realizarse un test de anticuerpos. Sin embargo, los especialistas no recomiendan esta metodología por diversas razones.

Vídeo | Porqué no es recomendable usar un test de antígenos luego de la vacunación

“No es recomendable porque no están muy estandarizados los valores de corte de anticuerpos y porque hay diversos tipos de inmunidad y los anticuerpos son solamente uno de esos tipos”, explicó Martín Hojman, infectólogo miembro de SADI.

“El test de antígenos no tiene ningún valor, no dice nada ese estudio y todo el mundo se lo hace, no tiene sentido”, completó Hojman. La razón de esta decisión no está fomentada solamente por el miedo de la pandemia sino también por la desinformación.

“Hay mucha desconfianza con las vacunas por la politización del asunto”, aseveró el especialista, quien luego completó: “La población que no entiende del tema no sabe a quién creerle y por eso se enoja, pasa en todo el mundo lamentablemente”. Así, en épocas de incertidumbre, la mejor opción no es otra que confiar en la ciencia.