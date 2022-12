Los casos de Covid-19 en Argentina se triplicaron en una semana

El Ministerio de Salud informó 12.609 contagios en la última semana en la Argentina, lo que representa un 279% más de casos que el domingo pasado (3.323). Se trata de la primera vez en más de tres meses que Argentina supera los 10.000 casos semanales, desde que el 4 de septiembre el Ministerio de Salud informó de 11.636 casos.

El pasado 27 de noviembre, la cartera sanitaria había informado 3.323 nuevos contagios de coronavirus, lo que ya implicaba un crecimiento de más del 120 por ciento con respecto a dos semanas antes a esa fecha.

Con los últimos datos, la cifra de casos positivos de Covid ascendió a 9.739.856 desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, mientras que, con nueve fallecimientos informados este domingo, el total de personas fallecidas por la enfermedad ascendió a 130.034.

El ministerio de Salud informó que se mantiene en 247 la cantidad de pacientes con coronavirus internados en terapia intensiva y las camas del servicio para adulto y toda patología se encontraba ocupadas en un 41 por ciento en establecimientos públicos y privados de todo el país.

Días atrás, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, advirtió sobre el incremento en la cantidad de contagios e instó a la población a aplicarse los refuerzos de las vacunas, ya que señaló que "el virus no se puede eliminar, ni se puede generar inmunidad de por vida".

La funcionaria nacional explicó que el aumento "es lo esperable" y señaló: "Vamos a tener algunos picos estacionales e incluso fuera de estación". "El virus no se puede eliminar: si nos infecta, no nos da inmunidad de por vida y la vacuna no previene el 100% de los casos y tampoco da inmunidad de por vida", destacó.

Vizzotti ratificó que el coronavirus "se va a sumar a los virus estacionales a partir de ahora todos los inviernos", aunque aclaró que "de ninguna manera va a generar la tensión del sistema de salud que generó y la preocupación de no poder dar respuesta". De todos modos, instó a la población a "aplicarse los refuerzos si pasaron más de 120 días desde la última aplicación, sobre todo a los mayores de 50".

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó esta semana que puede surgir una nueva variante del virus de coronavirus con "una mortalidad significativa".

"Los huecos en la vigilancia, en las pruebas, en la secuenciación y en la vacunación siguen creando las condiciones perfectas para que surja una nueva variante preocupante que podría causar una mortalidad significativa", señaló.

De todas formas, el funcionario remarcó que "el 90 por ciento de la población mundial tiene ahora algún nivel de inmunidad al covid, debido a una infección previa o bien a la vacunación".

Asimismo, el especialista puntualizó que "Estamos mucho más cerca de poder decir que la fase de emergencia de la pandemia ha terminado, pero aún no hemos llegado a ella".

Por otra parte, Ghebreyesus recordó que la semana anterior se cumplió un año de la aparición de la variante ómicron, la más contagiosa, y recordó que actualmente hay más de 500 subvariantes de la misma, todas de alto riesgo.

