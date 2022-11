Ante las subas de casos de COVID en la Ciudad, estos son los centros para vacunarse

En Argentina se vivió en las últimas dos semanas un gran aumento en la cantidad de contagios de Covid y, de acuerdo a los datos del Ministerio de Salud, los casos positivos treparon un 60 por ciento.

El incremento de contagios se advirtió en 13 de las 24 jurisdicciones, siendo la Ciudad de Buenos Aires una de las más afectadas. En este sentido se habilitaron los vacunatorios para aplicarse la quinta dosis o tercer refuerzo de la vacuna.

En CABA, todas las personas a las que les corresponda aplicar alguna dosis de la vacuna contra el COVID-19 deberán sacar turno según la campaña a la que pertenezcan en la página buenosaires.gob.ar. Si la persona que desea vacunarse nunca se empadronó en la Ciudad de Buenos Aires, deberá llenar el formulario correspondiente antes de tomar el turno.

Covid-19: los infectados aumentaron un 50% en el Argentina en la última semana



Los chicos y chicas menores de 13 años deberán estar en compañía de una persona mayor de 18 años para poder acceder a la vacunación.

Centros de vacunación en la Ciudad de Buenos Aires

Lunes a viernes:

-Club San Lorenzo. Abierto de 8:00 a 16:45hs.

-Centro Islámico. Abierto de 8:00 a 16:45hs.

-Colegio de Abogados. Abierto de 8:00 a 16:45hs.

-Detectar Devoto. Abierto de 8:00 a 16:45hs.

-Ministerio de Salud. Abierto de 8:00 a 12:00hs.

Sábados y domingos:

-Club San Lorenzo. Abierto de 8:00 a 16:45hs.

-Centro Islámico. Abierto de 8:00 a 16:45hs.

Datos de Covid en la Ciudad de Buenos Aires

Se incrementaron los contagios en la Ciudad de Buenos Aires: de cada dos porteños que se testearon, uno dio positivo en la última semana y, como desde inicio de noviembre la curva fue en ascenso, es probable que los casos continúen aumentando.

Con esto en mente es clave adoptar medidas de cuidado si se sospecha que se tienen síntomas de Covid y evitar tomar contacto con terceros, sobre todo aquellos que pueden ser más vulnerables ante una infección.

Carla Vizzotti: "La preocupación ahora es la falta de percepción de riesgo"

La ministra de Salud Carla Vizzotti, advirtió sobre el incremento en la cantidad de contagios de Covid-19 e instó a la población a aplicarse los refuerzos de las vacunas, ya que señaló que "el virus no se puede eliminar, ni se puede generar inmunidad de por vida".

"Vamos a tener algunos picos estacionales e incluso fuera de estación", indicó la ministra. "El virus no se puede eliminar: si nos infecta, no nos da inmunidad de por vida y la vacuna no previene el 100% de los casos y tampoco da inmunidad de por vida", destacó la titular de la cartera sanitaria en declaraciones radiales.

La ministra insistió a la población a que se apliquen "los refuerzos si pasaron más de 120 días desde la última aplicación, sobre todo a los mayores de 50".

