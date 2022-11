Luis Camera: "El Covid es un cambio de era"

El especialista en Salud, Luis Camera, afirmó que “la pandemia mató más personas que la Primera Guerra Mundial”. De todas maneras, opinó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) que las consecuencias de los nuevos brotes de Covid no van a ser graves para la salud.

¿Por qué están creciendo actualmente los casos de Covid en todo el mundo?

Era lógico que hubiera pequeños brotes en todo el mundo. Van a ser unas semanas y después van a ir descendiendo. Esto es así porque nuestra población, en un 90%, ya han sido contagiados. Por lo tanto, los brotes de contagios van a seguir existiendo, pero van a descender rápidamente. No creo que tengan impacto en la salud de forma significativa.

Se puso a China como ejemplo del combate del Covid, pero ahora hay protestas sociales por el confinamiento. Al no tener gran parte de la población contagiada, finalmente se extiende la pelea.

Es así. China va a estar peleando con el Covid tres o cuatro años más. Ellos tienen menos del 10% de la población infectada, por lo tanto, el virus tiene un territorio inmenso. Ahora, teniendo en cuenta que la mayoría de la población ya fue vacunada, es posible que estén peleando con el Covid unos años, pero con una tasa de mortalidad muy baja.

Pero a nivel social, no cabe duda de que la gente se puede agotar de las medidas de confinamiento. El Covid es un cambio de era, aunque esto se va a ver dentro de 100 años.

El malestar de los chinos contra las restricciones por el covid

¿Por qué creés que es un cambio de era?

Porque la gente cambió todas sus expectativas. La salud se relevó importante, se manifestó que una parte de la sociedad sólo se quiere divertir, y que los Estados te pueden mantener sin que uno trabaje. Esto es un cambio en la estructura de trabajo gigantesco.

Hay mucho enojo de la población con sus gobiernos, independientemente del color que sea. Estamos ante una hipótesis de guerra, y hay choques culturales y religiosos entre Oriente y Occidente. Todo este combo no va a pasar desapercibido. La pandemia va a ser un hito histórico transformador desde lo social.

Eric Hobsbawm hablaba del “corto siglo XX”, en relación a que consideraba que el siglo empezaba con la revolución rusa de 1905 y terminaba con la caída del muro de Berlín en en el ‘89. ¿Vos creés que el siglo XXI comienza con la pandemia?

Para mi es un cambio de era. No cabe duda que todo el siglo pasado estuvo muy influenciado por la Revolución Rusa, pero ahora cambió la situación. Creo que cambió la estructura laboral, por ejemplo. Eso es un cambio cultural de la población. Esta conflictividad que hay en varios lugares se va a sostener en el tiempo.

La pandemia mató más personas que la Primera Guerra Mundial. Va a transformar cómo la gente ve la vida dentro del propio sistema. Eso tiene que ver también con el populismo que surge en todo el mundo.

El populismo y la superstición liberal

¿Vos asociás el populismo con la pandemia?

Lo digo por la necesidad de un "padre", o el hecho de que podía estar acostado en mi casa, mirando Netflix, y seguía cobrando, por ejemplo. Eso pasó en todo el mundo.

Pasó durante un tiempo, y la consecuencia es el 10% de inflación mundial.

Sí, pero volver a cambiar esa conducta es difícil, porque sucedió algo que no se creía posible. Eso de que “hay que trabajar todos los días”. Resulta que había plata. La reestructuración laboral que se viene no sé para dónde va, pero me parece que la gente quiere trabajar menos.

Creo que va a haber un cambio, no creo que volvamos más al 2019. Van a venir cosas distintas bajo todo punto de vista. La gente está priorizando divertirse y tener salud, y que el Estado se encargue de brindar ambas cosas.

FM JL