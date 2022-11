Carla Vizzotti sobre el Covid-19: sin restricciones pero con barbijo y vacunación

La Argentina vive un nuevo aumento de contagios de coronavirus cuando parecía que la pandemia había quedado atrás. Si bien volvió la atención al tema, las autoridades buscan que la población no se alarme pero insisten con reforzar medidas de cuidado como el uso de barbijo en lugares cerrados y la colocación de los refuerzos de la vacuna.

El aumento de los contagios data de las últimas tres semanas pero es leve según las autoridades. "Cuando se analiza en números absolutos, ese número no hace que el coronavirus sea un virus que circule en forma predominante y no es un aumento muy importante", dijo este miércoles la ministra de Salud Carla Vizzotti.

El Gobierno pide fortalecer la vacunación ante la suba de casos de Covid

La funcionaria participó de una reunión en Casa Rosada y a la salida le quitó importancia al aumento de casos registrado en los últimos días. Explicó, en esa línea, que en la última ola el país tenía casi 900 mil casos por semana de la variante Omicron mientras que en la actualidad se registran 1.500 semanales.



De todos modos fue cauta. Dijo que el hecho de que aumenten los casos "a un 100% en una semana con un número absoluto bajo es una señal de alarma". Y enfatizó en que "no se puede eliminar el coronavirus" ya que "es un virus que la infección natural no da inmunidad de por vida y la vacuna no previene el 100% de las infecciones, es una vacuna para disminuir internaciones y muertes".

Las recomendaciones ante el aumento

En paralelo a la suba de casos, muchos optaron por volver a usar el barbijo al menos en lugares cerrados y con poca capacidad de ventilación. En la Ciudad de Buenos Aires varias personas se lo colocaron, por ejemplo, a la hora de viajar en subte.

Las autoridades insisten con completar los esquemas de vacunación ante la suba de casos.

Así las cosas, la ministra se sumó a la recomendación al decir que a pesar de que ya no sea obligatorio, sigue siendo una herramienta útil en casos de personas con condiciones de riesgo y espacios con poca ventilación o circulación del aire.

Aumento de casos de Covid: cuándo y dónde vacunarse en Ciudad de Buenos Aires

A su vez, insistió con la necesidad y la importancia que tiene que las personas cumplan con el esquema de vacunación y se coloquen las dosis de refuerzo.

Se trata de dos planteos que a comienzos de semana habían sido puestos sobre la mesa por parte del ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak. "Es importante que completemos los esquemas de vacunación que corresponden a cada grupo, incluidos todos los refuerzos. Estemos al día", había dicho el funcionario en Twitter.

¿Habrá nuevas restricciones?

Más allá de la cuestión sanitaria y de las preocupaciones lógicas que aparecen ante el temor a enfermarse, para muchas personas el aumento de casos representa el temor a que vuelvan las restricciones que rememoran al peor momento de la cuarentena que hubo en 2020.

Covid-19: los infectados aumentaron un 50% en el Argentina en la última semana

Eso, en una época del año en la que comienza la temporada de verano y se planean las vacaciones no hace más que preocupar.

Por eso, la ministra fue bien clara cuando se lo consultaron. "¿La pregunta es si va a haber restricciones? La respuesta es no. ¿La pregunta es si hay riesgo de tensión o desborde del sistema de salud? La respuesta es no", dijo Vizzotti.

De ese modo, la recomendación es completar los esquemas de vacunación y ante cualquier síntoma evitar las reuniones sociales y consultar al centro de salud más cercano.

