Expertos dicen que los jóvenes también pueden ser "terriblemente afectados" por el coronavirus

Las personas mayores tienen el mayor riesgo de desarrollar coronavirus grave, pero los científicos que estudian la enfermedad provocada por este patógeno, Covid-19, advierten que las personas jóvenes y sanas también pueden morir por la infección respiratoria.

A nivel mundial, más de 200.000 personas en alrededor de 170 países fueron infectadas con desde que comenzó el brote en China en diciembre y la mayoría de las 8.000 muertes registradas en todo el mundo fueron de personas de edad avanzada o que padecen afecciones subyacentes. Sin embargo, Bruce Aylward, jefe de la misión científica enviada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), dijo que hay un número alarmante de jóvenes que desarrollaron complicaciones por la enfermedad.

Aylward advirtió que personas de tan solo 30 años murieron por el virus potencialmente mortal mientras un médico de emergencias en Bélgica, Ignace Demeyer, reveló al New York Post los impactantes escáneres pulmonares de “personas jóvenes y saludables”, que describió como “nada menos que aterrador”. Los funcionarios de salud chinos, por su parte, llevaron a cabo el estudio más grande sobre la cepa del coronavirus nunca antes vista, utilizando datos de 72.000 casos y encontraron que el 19 por ciento de los pacientes que murieron tenían menos de 60 años.

“Hay muchas personas de entre 30 y 40 años que también murieron”, dijo Aylward en una conferencia a principios de marzo. “Las personas que tenían afecciones comórbidas tenían una proporción mucho más alta de muerte por la enfermedad, pero en la mayoría de las personas no había otros predictores, aparte de la edad, de que pudieran morir”. Demeyer también advirtió que nadie está exento de contraer el virus y dijo la cadena belga VRT, que tienen pocos pacientes mayores, y más de los que tienen entre 30 y 50 años que están “terriblemente afectados por el virus”.

“Todos tienen las mismas dolencias”, explicó el médico. “Han estado enfermos durante una semana, se quedaron en casa con la gripe. El ataque de gripe terminó, piensan. Se sienten bien por dos días. Y luego informan con quejas de tos seca y falta de aliento”. Demeyer, por su parte, también mostró escaneos recientes de un paciente con coronavirus, que son “nada menos que terroríficos”.

¿Qué se sabe sobre las edades de los pacientes de Covid-19?

Médicos del gobierno chino llevaron a cabo el estudio más grande sobre la cepa del virus nunca antes vista, utilizando datos de 72.000 casos. Los resultados, publicados por The Guardian, mostraron que el virus SARS-CoV-2 representaba la mayor amenaza para los pacientes mayores y aquellos con afecciones subyacentes, como cáncer y enfermedades cardíacas.

La mayoría de las 8.000 muertes registradas en todo el mundo (22,4%) correspondieron a personas de edad avanzada o que padecían afecciones subyacentes, y debilitaron el sistema inmunológico. Los funcionarios de salud chinos encontraron que el 19% de los pacientes que murieron tenían menos de 60 años.

El experto en enfermedades infecciosas respiratorias de la University of Technology de EEUU, Brian Oliver, argumentó en la cadena estadounidense ABC que las muertes en los jóvenes tienden a ser más altas en China que en el resto del mundo: “Lo que sucedió en China no parece estar ocurriendo de la misma manera en otros lugares. En términos de que las personas más jóvenes son susceptibles, parecía estar sucediendo mucho más en China, pero no tanto en otros lugares y no lo entiendo del todo”', dijo.

Describió el coronavirus, como con cualquier infección recién diagnosticada, como “una lotería”. “Debido a que no hemos tenido estas infecciones antes, la forma en que nuestro cuerpo responde es completamente desconocida... Siempre habrá personas que no tienen factores de riesgo aparentes y que lo hacen muy mal”, afirmó.

