Qué cosas cambiarán en la nueva etapa de la cuarentena en el AMBA

La Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, distritos que aglutinan el 90,92 por ciento de los casos positivos de Covid-19 en el país, prosiguen sin cambios una cuarentena estricta hasta el 16 de agosto, que incluye la prohibición de "eventos sociales y reuniones familiares" (con validez en todo el país).

La continuidad del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio fue anunciada el pasado viernes por el presidente Alberto Fernández, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larret, en un conferencia en la que se anunció la continuidad de la cuarentena social bajo las mismas condiciones que rigen hasta el momento, es decir, sin añadir nuevos permisos o nuevas restricciones.

En la provincia de Buenos Aires, además de los comercios de cercanía seguirán abiertas las agencias de juego oficiales y permanecerán habilitados los servicios inmobiliarios y de mudanza, servicios jurídicos, notariales de contaduría y auditoría, atención de profesionales de la salud, servicio de mantenimiento en hogares y de peluquería y estética.

En tanto, las empresas y las industrias deberán cumplir con un estricto protocolo, que incluye la disposición de que el empleador garantice a sus empleados los medios de transporte, dado que el transporte público continuará siendo utilizado exclusivamente por personal considerado esencial.

En la Capital Federal, desde este lunes se pondrá en marcha la última fase de la etapa 1 del esquema de apertura de la cuarentena, por lo que se sumarán los comercios ubicados en avenidas de alta circulación, incluidos los de indumentaria y calzado, aunque con la excepción de los centros de trasbordo.

Por último, desde el gobierno porteño dijeron que "por el momento no hay fechas establecidas" para implementar la etapa 2 en la Ciudad, que incluiría deportes individuales, como el golf o el tenis, el trabajo del personal administrativo de los museos y la apertura de bibliotecas pero sin permanencia.

La prohibición para las reuniones sociales en todo el país, mientras tanto, abarca eventos públicos o privados con hasta diez concurrentes, y reuniones en casas familiares con cualquier tipo de número de personas más allá de los convivientes. Según el decreto de necesidad y urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial este lunes, quedaron prohibidos en todo el territorio nacional los "eventos culturales, recreativos y religiosos en espacios públicos o privados con concurrencia mayor a 10 personas".

Asimismo, no están permitidos los "eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente". Además, se señala que las infracciones deberán ser denunciadas "por la autoridad interviniente a fin de que la autoridad competente determine si se cometieron los delitos previstos en los artículos 205 y 239 del Código Penal".

El Ministerio de Salud reportó este domingo que la cifra de contagiados en el país aumentó a 201.919 y que son 3.648 las personas que murieron como consecuencia de la enfermedad. El número de muertos por Covid-19 durante las últimas 24 horas fue de 52 y la cifra de contagios aumentó en 5.376 casos. De esos 5.376 nuevos casos, 3.797 se confirmaron en la provincia de Buenos Aires y 971 en la ciudad de Buenos Aires.

En declaraciones radiales, el presidente destacó que la cuarentena que Argentina inició el 20 de marzo "fue muy buena, porque permitió dar tiempo para equiparnos y que nadie se quede sin atención", pero remarcó la necesidad de mantener la cautela ante la enfermedad. Pidió a la población "que no se relaje y sea muy cauta y cuidadosa", e instó a "no hacer reuniones sociales, porque son un foco importante de contagio". "La única forma de evitar los contagios es quedarse en casa, no hay otra forma, porque cuando aumenta la circulación, crecen los contagios", explicó.

En el decreto se advierte que gran parte de la propagación del coronavirus Covid-19 se produce "debido a la realización de actividades sociales en las cuales no se respeta el distanciamiento social y es mayor el riesgo en las aglomeraciones de personas, principalmente en lugares cerrados".

