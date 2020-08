Cómo queda el mapa de comercios que abren a partir del lunes 3 en la Ciudad de Buenos Aires

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó este sábado 1 de agosto la apertura de nuevas actividades en la Ciudad de Buenos Aires a partir de la semana que viene, cuando podrán abrir nuevamente comercios ubicados en grandes avenidas de la Capital Federal, algo que había cuestionado el presidente Alberto Fernández.

"Hoy la necesidad es consolidar la estabilidad de la Ciudad para poder continuar con el plan integral y gradual. En esta línea, la Ciudad se va a mantener y consolidar todo lo que está previsto en la etapa 1 que llegaba hasta el 3 de agosto", sostuvo el mandatario local.

De esta manera, Larreta confirmó que este lunes 3 de agosto abrirán comercios de cercanía en avenidas de alta circulación, incluye los rubros de indumentaria y calzado con DNI según el día. La planificación incluye la apertura de comercios en avenidas, aunque quedan excluidos los centros de trasbordo de Liniers, Retiro y Constitución, la zona de Once y los comercios de la avenida Avellaneda; así como también se prevé la apertura gradual de industrias, como la textil, metalúrgica, maderera, entre otras.

Rodríguez Larreta: "En estas dos semanas debemos consolidar lo conseguido"

En conferencia de prensa, el referente del PRO precisó que los locales funcionarán de 11:00 a 21:00 y los clientes podrán ingresar de acuerdo a la terminación del DNI (los terminados en número par podrán ir los días pares; los terminados en número impar, lo harán en días impares), para así continuar las aperturas previstas en la "Primera etapa" del plan que diseñó la Ciudad para ir saliendo en forma progresiva del aislamiento por la pandemia de coronavirus.

Las zonas donde se abrirán los comercios:

Microcentro: en el sector comprendido por el polígono: entre Rivadavia, Carlos Pellegrini, Av. Santa Fe, Florida, San Martín y Av. Leandro N. Alem.

Av. Cabildo, entre Virrey del Pino y Av. Olazábal.

Av. Córdoba, entre Lavalleja y Thames.

Av. Jujuy, entre Cochabamba y Av. Juan de Garay.

Av. Santa Fe, entre Cerrito y Uriburu, y Av. Callao entre Marcelo T. de Alvear y Arenales.

Av. Santa Fe, entre Pte. José E. Uriburu y Laprida, y Av. Pueyrredón entre Arenales y Marcelo T. de Alvear.

Av. Santa Fe, entre Laprida y Jerónimo Salguero, y la Av. Coronel Díaz, entre Beruti y Güemes.

Av. Raúl Scalabrini Ortiz, entre Aguirre y Camargo, y la Av. Corrientes, entre Julián Álvarez y Acevedo.

Av. Raúl Scalabrini Ortiz, entre Av. Santa Fe y Paraguay.

Av. Corrientes, entre Cerrito y Boulogne Sur Mer.

Av. Acoyte, entre Av. Rivadavia y vías del FFCC Sarmiento, la Av. Rivadavia entre Av. La Plata y Del Barco Centenera, y la Av. José María Moreno, entre Av. Rivadavia y Guayaquil.

Av Corrientes, entre Av. Federico Lacroze y Maure, y Av. Federico Lacroze, entre Av. Corrientes y Av. Forest.

Av. Santa Fe, entre Gurruchaga y Av. Juan B. Justo.

Zonas que continuarán cerradas:

Once: en el sector comprendido por el polígono: Av. Rivadavia, Boulogne sur Mer, Lavalle y Larrea. Comuna 3.

Av. Avellaneda, entre Bahía Blanca y Terrada. Comunas 7 y 10.

Centro de Transbordo Estaciones Retiro FFCC Mitre, Belgrano Norte y San Martín. Av. Dr. José M. Ramos Mejía entre Av. del Libertador y Av. Antártida Argentina. Comuna 1.

Centro de Transbordo Estación Plaza Constitución FFCC Roca. En el sector comprendido por el polígono Lima este, Brasil, Lima, O ́Brien, Santiago del Estero y Constitución. Comuna 1.

Centro de Transbordo Estación Plaza Once FFCC Sarmiento. En el sector comprendido por el polígono Av. Jujuy, Hipólito Yrigoyen, Gral. Urquiza, Bartolomé Mitre y Av. Pueyrredón. Comuna 3.

Centro de Transbordo Estación Liniers FFCC Sarmiento. Av. Rivadavia entre Timoteo Gordillo y Av. General Paz. Comuna 9.

Larreta: "Estamos en un nivel alto de cantidad casos en la Ciudad, el virus circula en todos los

Ése es un punto en el que se diferenció el propio Alberto Fernández, quien escasos minutos antes había advertido sobre el efecto que podría tener en la sociedad la apertura de comercios en grandes avenidas.

"Si ves todos los negocios abiertos en la avenida Santa Fe, eso te relaja. Decís: `Si está todo abierto, está todo ordenado ´. Digo la Avenida Sante Fe, pero podría decir la avenida principal de La Mantaza, Quilmes o de Avellaneda. Si todo está abierto, la gente se relaja. Y esto no está ordenado, para nada está ordenado", había manifestado el Presidente.

Por otra parte, Rodríguez Larreta envió un mensaje a los sectores que todavía se verán afectados por la cuarentena: "Entiendo las angustias e incertidumbres de todos los que todavía no pudieron sumarse a sus actividades. Sepan que estamos trabajando y que si todos los porteños nos comportamos bien, vamos a poder seguir sumando actividades".barrios"

"La fecha de apertura de actividades va a depender en gran medida de la responsabilidad de los vecinos de la Ciudad", agregó el alcalde porteño, que remarcó la importancia de "cuidarse" frente al coronavirus, en una conferencia de prensa que brindó en la sede del Gobierno capitalino.

Por el momento, quedó en suspenso la etapa 2 del plan de salida del aislamiento de Larreta que no tiene fechas establecidas. En esa fase se tiene previsto sumar el esquema al personal administrativo de los museos y las bibliotecas pero sin permanencia y los deportes individuales al aire libre (amateurs y federados), como el tenis o el paddle, entre otros. Asimismo, ya no será necesario guiarse por el DNI para hacer actividad física. También empezarán a funcionar las industrias no esenciales, los estacionamientos privados y la gastronomía al aire libre (sin servicio).

EuDr CP