2024: el año más "caliente" registrado por las estadísticas

No es un secreto que estamos en un mundo con cambio climático y calentamiento global. Sin ir más lejos, ayer la Organización Meteorológica Mundial (OMM) anunció oficialmente que el 2024 fue el año más caluroso jamás registrado. Y el Servicio Meteorológico Nacional lanzó varias alertas por la llegada de las primeras olas de calor. En ese contexto, hay zonas geográficas más vulnerables que otras. Y esos espacios especialmente sensibles son las regiones urbanas con alta concentración de personas. “Esas son los lugares particularmente vulnerables a los impactos del cambio climático, con un marcado fenómeno de isla de calor y riesgo de inundaciones”, aseveró Alejandra Ramírez Cuesta, doctora en Políticas Públicas de la Universidad de Texas, en su artículo que se publica en la revista especializada “Pulso Ambiental”. Y la experta agregó: “alrededor del 56% de la población mundial vive en ciudades y se prevé que esta tendencia continuará en alza, ya que la población urbana aumentará más del doble para 2050”.

Para Ramírez Cuesta, además, “América Latina es la región más urbanizada del mundo en desarrollo y, más específicamente, en la Argentina, el 92% de la población vive en áreas urbanas”, dijo.

La exdirectora del Servicio Meteorológico Nacional explica por qué es tan complejo predecir el clima

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Por su parte, Nahuel Pugliese, licenciado en Ciencias Ambientales, sostuvo que, “en Latinoamérica, “las poblaciones urbanas son particularmente afectadas, producto de un desarrollo desigual junto a una infraestructura y estructuras de gobernanza inadecuadas que limitan la capacidad de los ciudadanos y sus autoridades para diseñar políticas ambientales sólidas y adaptarse al cambio climático”.

Pugliese recordó que las ciudades son responsables de alrededor de un tercio de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, una de las principales causas del aumento de la temperatura global. Esto se debe a las altas tasas de urbanización, la demanda de energía, las actividades industriales y comerciales, entre otras causas, de acuerdo a información de la Agencia Internacional de la Energía.

Además, agregó que, a la hora de diseñar e implementar políticas públicas orientadas a enfrentar la triple crisis planetaria (climática, de pérdida de biodiversidad y contaminación), “las ciudades pueden cumplir un rol fundamental”.

Se vienen altas temperaturas



Por otra parte, la OMM publicó otro dato preocupante: durante el 2024, la temperatura media global en superficie superó en 1,55 °C (con un margen de incertidumbre de ±0,13 °C) la media del período 1850-1900, según el análisis consolidado de datos. Esto significa que, probablemente, el año pasado fue el primero en que hemos vivido en el que la temperatura media mundial ha superado en más de 1,5 °C la media del período 1850-1900.

Esto llevó a que la doctora Celeste Saulo -la experta argentina que hoy dirige la OMM- afirmara que "la historia del clima se está escribiendo ante nuestros ojos. No estamos hablando de solo uno o dos años de temperaturas récord, sino de una serie completa de diez años. Y ésta ha ido acompañada de condiciones meteorológicas extremas de efectos devastadores, subida del nivel del mar y fusión de los hielos, circunstancias que se han visto exacerbadas por unas concentraciones sin precedentes de gases de efecto invernadero fruto de la actividad humana", declaró la Secretaria General de la OMM.

Si la temperatura media aumenta más de 1,5 ºC, las consecuencias serán "irreversibles", según un estudio

Finalmente, la argentina, que es doctora en meteorología, afirmó que “es importante destacar que el hecho de superar el umbral de 1,5 °C durante un año específico no significa que no podamos alcanzar los objetivos de temperatura a largo plazo fijados en el Acuerdo de París. Es que su logro depende de valores medidos a lo largo de décadas y no respecto a un año concreto”. Sin embargo, es esencial reconocer que cada fracción de grado de calentamiento cuenta. Con independencia de si la temperatura queda por debajo o por encima del umbral de 1,5 °C, “toda intensificación adicional del calentamiento global agrava sus consecuencias para nuestras vidas, nuestras economías y nuestro planeta", afirmó Saulo.