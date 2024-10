Es oficial, una de las series más vistas de Netflix tendrá su segunda temporada donde incorporará nuevos ejecutivos y showrunners. Con una historia inspirada en vivencias de su propia creadora, la producción logra equilibrar el humor y el drama, convirtiéndola en una de las favoritas del año en el gigante del streaming. Todavía no se ha confirmado su estreno en la plataforma ya que su primera temporada se estrenó este año, y, con un elenco estelar, Netflix reafirma su capacidad para producir contenido que refleja historias personales y universales al mismo tiempo.

“Nadie quiere esto”: una de las series más populares de Netflix tendrá su segunda temporada

Protagonizada por Kristen Bell (Joanne) y Adam Brody (Noah), la serie no solo ha conquistado al público por su trama entretenida, sino también por abordar temas profundos como las diferencias religiosas y culturales en las relaciones de pareja. Según la directora de contenido de la plataforma, Bela Bajaria, la serie tendrá nuevos ejecutivos y showrunners como: la guionista Jenni Konner y el historietista Bruce Eric Kaplan, conocidos por su trabajo en la recordada serie Girls, de HBO.

Lo que más cautivó a los espectadores de la serie es que está inspirada, en parte, en la historia de su creadora; sin embargo, a diferencia de Noah, su marido no es rabino. “Este programa está basado en la única buena decisión que tomé: enamorarme de un buen chico judío. Pero me di cuenta de que ser feliz es mucho más difícil que ser miserable; no hay nada de qué quejarse. Entonces, creé este proyecto basado en todas las formas en que encontrar a la persona adecuada puede ser tan difícil”, comentó Erin Foster en diálogo con Tudum de Netflix.

“La serie no está haciendo ninguna declaración política porque yo no soy la persona para hacer esa declaración. No crecí siendo judía, me convertí de adulta. Quería contar una historia judía, pero desde la perspectiva de alguien que eligió el judaísmo”, enfatizó la hija del productor musical David Foster.

En una entrevista para la revista Harper’s BAZAAR, Foster agregó que el dogma religioso no fue el principal motivo por el cual los padres de Simon la querían alejada de él, sino que la historia de su familia también jugó un papel crucial. “Los padres de Simon son judíos rusos que huyeron de la Unión Soviética porque eran judíos. Habían estado casados durante 40 y tantos años. Y Sara, hermana de Erin, y yo venimos de esta familia de Los Ángeles, muy centrada en el entretenimiento, con muchos matrimonios y divorcios”, explicó la autora.

Además, destacó el factor que inspiró la creación de su serie: “No podríamos haber venido de mundos más diferentes, y esas diferentes visiones del mundo realmente nos ponen en una posición única para tener… no conflictos, sino desafíos para seguir adelante y comenzar una vida juntos”.

Tráiler de "Nadie quiere esto" primera temporada en Netflix

